El Chavo del 8: Así luce Ana Lilian, la recordada ‘Patty’ del programa a la que no le pasan los años

Entornointeligente.com /

El Chavo del 8 fue una serie de televisión que tuvo buena acogida por los colombianos. Fue emitida el 26 de febrero de 1973 y finalizó el siete de enero de 1980. En la vecindad siempre se veían las peleas , los amoríos, y las jugarretas entre lo más jóvenes de los que allí vivían.

Las personas más recordados son: Roberto Gómez Bolaños (El chavo del 8), Ramón Valdés (Don Ramón), Florinda Meza (Doña Florinda), Claros Villagrán (Quico), María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina), Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), Édgar Vivar (Ñoño, Señor Barriga), Ana Lilian de la Macorra (Patty), Angelines Fernández (La bruja del 71), entre otros que dejaron huella en la pantalla chica.

Le puede interesar: El Chavo del 8: Revelan foto inédita de Roberto Gómez Bolaños junto a Enrique Segoviano

Ahora bien, muy poco se habla de qué sucedió con ‘Patty’ , la mujer de la que vivía enamorado ‘ El Chavo del 8’.

Cómo luce ahora Ana Lilian, la recordada ‘Patty’ del programa Ana Lilian de la Macorra a sus 21 años ingresó hacer parte de elenco del ‘ Chavo del 8’ , y sin ser actriz, el productor le propuso ese papel y ella aceptó.

En una entrevista Ana Lilian aseguró que «mi personaje era de una niña muy linda y muy tonta. Eso me ayudó, porque yo no soy actriz, pues actuar como mensa es fácil».

Además, expresó en Univisión que «me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa».

Lea también: Descubren increíble extrañeza que tienen en común El Juego del Calamar y el Chavo del 8

Luego de sus escenas en el programa, decidió tomar rumbo a Estados Unidos y allí estudió psicología . Y en video en redes ella dijo que «Se ríen mucho. Cuando algunos de mis pacientes se enteran que yo fui ‘Paty’ la del Chavo, dicen Nooo, mi psicóloga es Paty».

Actualmente Ana Lilian de la Macorra tiene 64 años, está casada y con dos hijos.

@clubalgue Recuerdas a Paty, la novia soñada del Chavito???😍 #viral #clubalgue #MakeMomEpic #elchavodel8 #lavecindaddelchavo #fypシ ♬ Oh No – Kreepa

@moneyenlaweb PATTY del 8 #elchavo #elchavodel8 #personajes #psicologia #recuerdosdeoro #recuerdosinolvidables #parati #paratii #paratipage #paratiii #paratitiktok ♬ sonido original – money en la web

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Lilian De La Macorra (@analiliandelamacorra)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Lilian De La Macorra (@analiliandelamacorra)

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com