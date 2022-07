El ‘Chatón’ Enríquez critica el fracaso de México Sub20: «Sigan arropando a las generaciones de cristal sin hambre»

Entornointeligente.com /

El mediocampista Jorge El ‘Chatón’ Enríquez , quien formó parte de la Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 , aseguró que el fracaso del Tri en el Premundial Sub-20 de la Concacaf es una consecuencia del mal trabajo que se ha realizado.

A través de su cuenta oficial de twitter, Enríquez señaló que los que formaron parte de la plantilla azteca que brilló en Londres 2012 «seguimos más vigentes que nunca» e indicó que muchos seguidores no le dieron el valor apropiado a lo que logró aquella selección.

«Mucha gente demerita aquellos tiempos, pero nadie nos ha logrado superar. Simplemente la mejor generación en la historia, le duela al que le duela», escribió.

El exjugador de Chivas recordó todo lo que consiguió la ‘generación dorada’ y criticó la manera en que se está trabajando con las nuevas promesas destacando que los jugadores actuales no tienen el deseo de conseguir cosas importantes.

Se dijo…!! Lo que vivimos hoy no es una casualidad, es una consecuencia. @miseleccionmxEN pic.twitter.com/8cBSOvjZhh

— J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) July 1, 2022 «Sigan pensando que lo que están haciendo está bien y sigan arropando a las nuevas generaciones de cristal sin hambre de trascender», indicó.

México perdió en penales contra Guatemala en el Premundial Sub-20 de la Concacaf y quedó sin posibilidades de clasificarse al Mundial de Indonesia , así como a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 . Ante el inesperado resultado, Gerardo Torrado , director de selecciones nacionales, reconoció que se trata de uno de los momentos más complicados desde que fue nombrado directivo del Tri .

«Reconocemos que la eliminación es un golpe muy fuerte, por supuesto que estamos dolidos por no poder participar en el Mundial Sub 20 ni en las Olimpiadas de 2024, el resultado se ha calificado con justa razón como un fracaso, no es el futbol que se merece la afición, ni el futbol por el que hemos estado trabajando. El resultado es vergonzoso y por ningún motivo se debió presentar», expresó en rueda de prensa.

Chatón Enríquez con la medalla de oro de Londres 2012 Getty Images

