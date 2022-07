El cerebro humano y ocho curiosidades que impresionan

Entornointeligente.com /

El cerebro es el elemento principal del Sistema Nervioso Central (SNC) de nuestros cuerpos; pesa casi kilo y medio ; y es responsable de aspectos como la inteligencia , los sentidos , los movimientos corporales , así como la respiración y el ritmo cardíaco .

Se trata de uno de los órganos más complejos, y, aunque a lo largo del tiempo se ha recabado mucha información, todavía hace falta aprender mucho más.

Y a propósito del Día Mundial del Cerebro , cada 22 de julio, hoy en Solaz te mostramos ocho curiosidades que probablemente no sabías del órgano que llevamos en la cabeza.

Es un gran procesador de imágenes El cerebro humano es capaz de procesar imágenes en menos de un segundo o 13 milésimas de segundo, según comprobó un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2014.

En ese estudio se les pidió a los participantes buscar conceptos como «pareja sonriente» o «campo» y se demostró que el flujo desde la retina hasta los centros de procesamiento del cerebro permite identificar conceptos más rápido de lo que se pensaba, resume MuyInteresante .

No siente dolor El cerebro humano se encarga de procesar el dolor o las señales dolorosas provenientes de receptores nerviosos ubicados en la piel, articulaciones, paredes viscerales y músculos.

Pero por sí mismo, no tiene receptores de dolor .

Por ello, al momento de practicarse una cirugía cerebral, el paciente es anestesiado solo a nivel de cuero cabelludo, para evitar el dolor de esa zona.

David Fortin (en el centro, a la derecha), neurocirujano de la Universidad de Sherbrooke , en Canadá, realiza una intervención quirúrgica utilizando un mapa de alta resolución del cerebro del paciente para evitar complicaciones. Foto: Robert Clark, para National Geographic No es un músculo Solemos escuchar que debemos entrenar el cerebro «como un músculo» para que este no se atrofie, pero el cerebro no es un músculo.

No está compuesto por miocitos (células musculares), sino que está formado por millones de neuronas (86 mil millones) que, interconectadas mediante axones y dendritas, permiten regular todas y cada una de sus funciones, como enumera UNAM Global , sitio web de noticias de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

Usa mucha energía El cerebro humano pesa entre 1,3 y 1,5 kilogramos, lo que representa 2 % del peso corporal. Pero aún así, este utiliza 20 % del oxígeno de todo el cuerpo , principalmente por las neuronas, que dependen de la glucosa.

Además, el cerebro también está compuesto por 73 % de agua . Así que si sufres una deshidratación de al menos 2 %, algunas de sus partes se hinchan y las tareas sencillas se hacen difíciles .

¡Y es hasta eléctrico! Con la energía que genera el cerebro, podría encenderse una bombilla de 20 watts , destaca UNAM Global.

Puede almacenar mucha información Incluso, más que una computadora. El cerebro humano puede almacenar hasta 4.7 millones de libros, según un estudio de 2016, donde científicos descubrieron que una sinapsis (espacio entre el extremo de una neurona y otra célula) puede contener unos 4,7 bits de información.

Así luce un cerebro real. En este caso, un cerebro humano a cargo del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro. Foto: Robert Clark para National Geographic. Eso significa que nuestro cerebro tiene una capacidad de un petabyte o 20 millones de archivadores.

La risa relaja funciona como meditación Según demostró un estudio de la Universidad de Loma Linda, California, la risa provoca unas ondas cerebrales similares a las que se producen al hacer meditación.

De allí que el humor sea importante para hacernos pensar con claridad.

Asimismo, el agradecimiento es un valor que el cerebro reconoce para beneficiar nuestra salud, porque estimula el hipotálamo, la parte de nuestro cerebro que regula una serie de funciones corporales, incluido el estrés, como se demostró en 2017.

Trabaja siempre (aunque estemos dormidos) ¿Recuerdas que las neuronas dependen de la glucosa? Pues las neuronas consumen unos 5.6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto y ese trabajo continúa aunque estemos dormidos o en reposo.

También, un estudio del MIT reveló que los ‘circuitos’ se mantienen en constante actualización: las neuronas en el cuerpo estriado del cerebro y las neuronas de la corteza prefrontal parecen andar en sintonía para absorber nueva información.

No dormir bien reduce el volumen del cerebro Esto es cierto y está demostrado por un estudio de la Universidad de Duke (Estados Unidos) y la Universidad Nacional de Singapur.

Por cada hora de reducción del sueño, el rendimiento cognitivo global disminuye gradualmente; y dormir menos de 7 horas provoca una reducción en el volumen cerebral, a consecuencia de un envejecimiento prematuro del sistema nervioso.

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha propuesta por la Federación Mundial de Neurología (WFN, en inglés) para promover la conciencia sobre su cuidado. El tema central de este 2022 es reducir la carga de trastornos neurológicos.

