El cerebro humano no ‘encogió’ hace 3,000 años

El siglo XII a.C., cuando los humanos estaban forjando grandes imperios y desarrollando nuevas formas de texto escrito, no coincidió con una reducción evolutiva del tamaño del cerebro.

Es la conclusión de un equipo de investigadores dirigido por la UNLV (Universidad de Nevada en Las Vegas) que refutan una hipótesis que se está volviendo cada vez más popular entre la comunidad científica.

El año pasado, un grupo de científicos llegó a los titulares cuando llegaron a la conclusión de que el cerebro humano se encogió durante la transición a las sociedades urbanas modernas hace unos 3.000 años porque, dijeron, la capacidad de nuestros antepasados para almacenar información externamente en grupos sociales disminuyó nuestra necesidad de mantener grandes sesos.

Su hipótesis, que exploró ideas de hace décadas sobre la reducción evolutiva del tamaño del cerebro humano moderno, se basó en una comparación con los patrones evolutivos observados en las colonias de hormigas.

No tan rápido, dijo el antropólogo de la UNLV Brian Villmoare y el científico de la Universidad John Moores de Liverpool, Mark Grabowski.

En un nuevo artículo publicado en Frontiers in Ecology and Evolution, el equipo dirigido por el antropólogo de la UNLV Brian Villmoare y el científico de la Universidad John Moores de Liverpool, Mark Grabowski analizó el conjunto de datos que utilizó el grupo de investigación del estudio del año pasado y descartó sus hallazgos.

«Nos sorprendieron las implicaciones de una reducción sustancial en el tamaño del cerebro humano moderno hace aproximadamente 3000 años, durante una era de muchas innovaciones importantes y eventos históricos: la aparición del Nuevo Reino de Egipto, el desarrollo de la escritura china, la Guerra de Troya, y el surgimiento de la civilización olmeca, entre muchos otros», dijo Villmoare.

«Volvimos a examinar el conjunto de datos de DeSilva et al. y descubrimos que el tamaño del cerebro humano no ha cambiado en 30 000 años, y probablemente tampoco en 300 000 años», dijo Villmoare. «De hecho, según este conjunto de datos, no podemos identificar ninguna reducción en el tamaño del cerebro en los humanos modernos durante ningún período de tiempo desde los orígenes de nuestra especie».

El equipo de investigación de la UNLV cuestionó varias de las hipótesis que DeSilva et. al obtenido de un conjunto de datos de casi 1.000 especímenes de museos y fósiles humanos tempranos, que incluyen:

El equipo de la UNLV dice que el surgimiento de la agricultura y las sociedades complejas ocurrió en diferentes momentos en todo el mundo, lo que significa que debería haber una variación en el momento de los cambios en el cráneo observados en diferentes poblaciones. Sin embargo, el conjunto de datos de DeSilva tomó muestras de solo 23 cráneos del período de tiempo crítico para la hipótesis de la reducción del cerebro y agrupó especímenes de lugares como Inglaterra, China, Malí y Argelia.

El conjunto de datos está muy sesgado porque más de la mitad de los 987 cráneos examinados representan solo los últimos 100 años de un lapso de tiempo de 9,8 millones de años y, por lo tanto, no les da a los científicos una buena idea de cuánto ha cambiado el tamaño del cráneo con el tiempo.

Las múltiples hipótesis sobre las causas de la reducción en el tamaño del cerebro humano moderno deben reevaluarse si los cerebros humanos no han cambiado de tamaño desde la llegada de nuestra especie.

