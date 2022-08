El CEO de Twitter cargó contra su ex jefe de seguridad: «Lo echamos por su pobre rendimiento»

Entornointeligente.com /

Agrawal además disparó directo contra Zatko, argumentando qu e la compañía lo echó en enero «por ser un líder ineficaz y tener un pobre rendimiento» . En el mail enviado a los empleados de Twitter, el CEO aseguró que continúan revisando las acusaciones presentadas por el ex ejecutivo.

Informate más Explosivas revelaciones de un ex hombre clave de Twitter sobre los trolls Twitter Seguridad.jfif «Sé que esto es frustrante y confuso de leer , pero nada de esto afecta el trabajo tan importante que ustedes han hecho y seguirán haciendo para proteger la privacidad y la seguridad de nuestros clientes y sus datos», le comunica Agrawal a sus empleados mientras remarca que Zatko «está revelando, de forma inexacta, aspectos de su trabajo a seis meses de haber sido despedido».

Por último, el CEO de Twitter advierte que pueden «asumir que en los próximos días saldrán más títulos en los medios que harán más difícil su trabajo» . En conjunto, aseguró que van a «defender su integridad como compañía y trabajar para dejar las cosas claras».

musk tw.jpg BBC Zatko acusó a Twitter Inc de engañar a los reguladores federales sobre sus defensas de seguridad y cuentas de spam. Según el ex jefe de seguridad de la plataforma, los ejecutivos no tienen los recursos para comprender completamente la cantidad real de bots en la plataforma y no estaban motivados para hacerlo.

La compañía de redes sociales está envuelta en una batalla legal con el máximo ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, después de que dijera en julio que finalizaba un acuerdo para comprar la empresa en una operación de 44.000 millones de dólares, alegando que Twitter había violado los términos del contrato. Elon Musk acusó a Twitter de ocultar información sobre cómo calcula el porcentaje de bots en el servicio.

