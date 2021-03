El centro del país continúa concentrando mayoría de casos en Venezuela

Entornointeligente.com / La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, presentó el balance diario de contagios de coronavirus en Venezuela correspondientes a este martes 23 de marzo. En el día 373 de la pandemia, se registraron 608 nuevos contagios comunitarios, en los que el estado Miranda encabeza la lista con 211 casos contabilizados.

Rodríguez destacó la fuerte presencia del virus en la región capital en la que Caracas registró 127 nuevos contagios y La Guaira 10. En el oriente del país también hay un importante foco de infecciones derivados del paso de la variante P.1 desde Brasil, que afectó al estado Bolívar.

En esa entidad, se registraron 60 nuevos contagios, mientras que los orientales estados Nueva Esparta y Monagas, se reportaron 21 y 20 casos respectivamente.

La vicepresidenta informó de la presencia de 6 casos importados, todos llegados por el aeropuerto de La Guaira. Lamentó la muerte de 9 personas como consecuencia de las afecciones ligadas a la enfermedad.

La autoridad destacó que más de 200 mil muestras del medicamento Carvativir, han sido distribuidas por todo el territorio nacional. Centros de salud, CDI, la red hospitalaria y los centros de cuidado sanitario, reciben el medicamento de manera prioritaria para el tratamiento del covid-19.

Rodríguez lamentó la terrible situación que vive Brasil como consecuencia de la falta de atención del gobierno de ese país a la pandemia, pero celebró que la justicia brasileña haya negado la suspensión de los cierres perimetrales establecidos por gobiernos locales, cuya anulación había pedido el presidente Jair Bolsonaro.

