El Centre Comercial Glòries apuesta por el arte

Los centros comerciales, uno de los sectores más afectados por la actual situación, están intentando ofrecer nuevas propuestas para recuperar a su público habitual. En este sentido, el de Glòries ha tenido en cuenta que se halla en el Poblenou, un barrio en el que se dan cita los estudios, galerías y centros de creación para hacer una apuesta por el arte y el diseño (están muy cerca del museo correspondiente). Desde el 2017, sus instalaciones cuentan con nuevas estructuras con la firma de Javier Mariscal y, en la actualidad, ofrecen la posibilidad de visitar tres escaparates que son como pequeñas exposiciones de jóvenes artistas, así como un apetitoso sorteo y música en directo.

Una de las estructuras creadas por Javier Mariscal para este centro comercial.

Colorido, vitalidad y optimismo Empezamos la visita en la planta superior (junto al Viena) donde encontraremos, Confettis , de la artista francesa afincada en Barcelona Perrine Honoré , la coautora de HalluciNature. Está compuesta por cuatro cuadros con mucho colorido, muy vitalistas, optimistas y llenos de positividad pensados para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Se inspira en los artistas y creadores contemporáneos y en la vida cotidiana para idear unos trabajos con una estética festiva repletos de locura y espontaneidad. Intentan transmitir celebración, pero también independencia y su hartazgo con la sociedad que pretenden que sean perfectas en todo momento.

El primera de estas cuatro pinturas sobre madera es I don’t care (No me importa), un rostro femenino con una flor a modo de corona sobre la parte superior de un automóvil. Bull shit tiene un aire de flamenco con una falda blanca con lunares rojos. Whatever (Lo que sea) está marcado por la naturaleza y por las margaritas que sustituyen a los ojos de la protagonista y una especie de bocadillo, como los de los cómics, que sale de su boca. Por último, Never mind parece inspirada en la época abstracta de Picasso con sus dos ojos dispuestos en vertical. Pero, además, en este mismo espacio pueden verse también cerámicas de esta artista como jarrones o guirnaldas así como unos originales móviles (de los que cuelgan del techo) y otros cuadros suyos.

Aspecto del escaparate ‘Confettis’, con obras de Perrine Honoré.

Los felinos y el juego limpio Bajamos por las escaleras mecánicas hasta llegar junto a la tienda de Guess, donde se encuentra Creative Good Planet, de Irene López León, que apuesta por los animales y la naturaleza y denuncia la progresiva desaparición de las especies felinas como consecuencia de la deforestación y la caza furtiva. Para ello nos muestra las imágenes de un leopardo y un tigre que parecen mirarnos fijamente como haciéndonos responsables de su posible extinción. Su obra contiene composiciones geométricas y perspectivas, paisajes hipnóticos en un universo onírico. Aquí encontraremos también un código QR mediante el cual podremos descargar unas plantillas para que nuestros niños muestren su talento artístico coloreándolas.

Irene López León denuncia la desaparición de las especies felinas.

Recorremos unos metros más allá y, delante de Lefties, encontramos Fair Play, de MurOne, seudónimo del vasco Iker Muro. Propone entender la pintura como un deporte porque “componer es jugar, es divertirse”. La geometría abstracta entendida un juego limpio. Juega con los colores primarios y los contrastes entre lo abstracto y lo figurativo . A la izquierda podemos ver uno de sus cuadros y su libro Wall is muy name , con sus obras así como murales que ha pintado alrededor del mundo. En el centro, la explicación de esta vitrina y, a la derecha, sus coloristas obras que cada cual puede interpretar a su manera.

La obra de Iker Muro recibe el título de ‘Fair Play’.

Un concurso de lujo y música Paralelamente, en el centro predomina la decoración primaveral , en la que destacan unas rosas gigantes que instalaron el día de Sant Jordi y allí permanecerán durante toda esta estación. Y han iniciado una campaña, Atrapa tus deseos , con un photocall gigante con el símbolo de la misma, una mariposa, y un lema: “cuenta la leyenda que si le susurras un deseo a una mariposa y la sueltas, ésta te lo concederá como muestra de agradecimiento por su libertad”. Consiste en cuatro invernaderos (dedicados a la mujer, el hombre, los niños y la sostenibilidad) repletos de objetos , decorados con mucha elegancia, donde se encuentran una serie de obsequios, donados por las diversas tiendas como ropa, complementos, cosmética, etcétera, que sortearán entre los socios inscritos en su programa de fidelización. En su página web se detallan los requisitos para poder participar y obtener uno de estos cuatro lotes de auténtico lujo.

Detalle del invernadero dedicado a la mujer, con algunos de los productos que se sortean.

Por último, los sábados hay un aliciente adicional, la música , ya que de 16.30 a 20 horas, el DJ Xavi Pum , que ha trabajado en locales emblemáticos como Otto Zutz o Mas i Mas, instala su set en el centro de la plaza principal. Pero los visitantes también se verán sorprendidos en cualquier esquina por unos músicos itinerantes que irán apareciendo por distintos rincones del recinto. Este sábado estará, a partir de las 19 horas, el saxofonista Fede Carreras , experto en rhythm and blues y jazz y habitual en salas como Jamboree, y el sábado 29 de mayo será el turno del percusionista Chus Tobalo , especialista en el cajón y uno de los integrantes del grupo Calima o Tobalo y los Compadres. Unas propuestas que nos saben a… gloria.

¿Cuándo? de 9 a 21 horas.

Precio: entrada libre.

Más información: C. C. Glòries .

