El Celta hace oficial la cesión de Miguel Baeza al Río Ave

C omo era esperado, Miguel Baeza jugará cedido esta temporada en el Río Ave portugués, tras haber jugado ya a préstamo en la Ponferradina , en el segundo tramo de la pasada campaáa.

El céltico no entraba en los planes de Eduardo Coudet , que lo convocó en los tres primeros encuentros de Liga pero no contó con ningún minuto de juego. A pesar de ello, al técnico no le molestaba su continuidad en el equipo pero el ex del Castilla ha apostado por enrolarse en la máxima categoría lusa y poder disponer de minutos.

En su aáo y medio, en la plantilla céltica, Miguel Baeza ha disputado 23 encuentros en Liga , marcando un gol, y 4 partidos de Copa. Casi todos ellos jugados la primera temporada.

El club seáala en un comunicado oficial: «Le deseamos un gran éxito en esta etapa en el fútbol portugués». El Celta está ahora pendiente, antes del cierre del mercado, de incorporar contrarreloj a un delantero y conseguir la difícil salida de Denis Suárez.

