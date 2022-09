Entornointeligente.com /

El caso de la médico Nardy Mora es para leer y releer «El Estado Docente» y la Ley Orgánica de Educación

Metafóricamente hablando al asesino de la doctora Nardy Mora, le «dejaron la pista libre para el desastre» . Le pasó a ella, pudo haber ocurrido con un estudiante, docente o trabajador (a) del Liceo Dr. Rafael Guerras Méndez. Como dato curioso, el maestro Luís Beltrán Prieto Figueroa señala en su libro el Estado Docente lo siguiente: «En un país cualquiera, en una época cualquiera, es inconcebible que el Estado deje abandonada al capricho de las actividades particulares, la orientación y formación de la conciencia de los ciudadanos» .

Lo anterior lo dijo Prieto Figueroa en la Convención Nacional del Magisterio reunida en la ciudad de Valencia en 1943.

Lo que sucedió en el Liceo Dr. Rafael Guerras Méndez de Valencia fue en vacaciones y la víctima no era parte del Sistema Educativo, aun así, era un ser humano, una persona ejemplar con altísima calidad humana y profesional.

Retomando el punto, hay indicios de que por abandonar el «Estado Docente» , pudo el asesino de la Dra. Nardy Mora instruir por capricho de alguien (Parlamentario o X) a estudiantes del Liceo Dr. Rafael Guerras Méndez de actividades del «Programa Todas Las Manos a Las Siembras» y además empoderarse de los espacios de una institución educativa como lo revela un vídeo publicado en Twitter en el siguiente enlace https://cutt.ly/PCusmLx .

No es casual que Prieto Figueroa advirtiera que «si el Estado es fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es nazista, la escuela es nazista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista». En este caso no encuentro la forma o la manera como decírselo a mis superiores y que me entiendan de que el «Estado es Proselitista Politiquero; Por tanto, la Escuela que tenemos es Proselitista Politiquera» . Eso se resume en males como chapeo, padrinazgo, facinerismo, clientelismo, adulancia, lisonja y corrupción.

El proselitismo de intereses es capaz de anular y/o desautorizar a docentes, coordinadores, directivos y supervisores. No me lo han contado, lo he observado en distintas situaciones y en todos los niveles jerárquicos.

Esa ausencia de la expresión rectora del Estado en Educación, es lo que la está matando al Sistema Educativo y da pie a los caprichos de particulares para que un criminal como Yonathan Figueroa, otro particular más, estuviese en esa institución sin la Suprema Vigilancia del Estado y empoderado como dije anteriormente.

Debe haber mucho de anarquía, disfuncionalidad y de distorsión institucional.

¿Quién regula, supervisa y controla diversos aspectos del proceso y de la labor del cuidador de cochinos que instruyó a estudiantes de ese plantel sobre el Programa «Todas las Manos a la Siembra»?

Lo de correligionario le dio cabida al personaje, ya ven porque algunos somos celoso de ese tipo de injerencia, vengan de donde vengan. Con el cuento de que es nuestro y es un «Maestro Pueblo» se justifica una torpeza. Un psicópata mostrando un apasionamiento por una ideología a la que termina perjudicándola, y causando otros tipos de daños.

La Educación es tan compleja, que los que pasamos por Universidades nos hemos equivocado, por eso necesitamos que nos supervisen, de que nos orienten y nos capaciten para mejorar como profesionales y sobre todo hacer investigación para emplear nuevas estrategias que nos permitan resolver problemas pedagógicos.

Tenemos una Ley Orgánica de Educación que define claramente el «Estado Docente» en la que este asume en materia educativa su «función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y como servicio público que se materializa en las políticas educativas» .

Un Vocero de un Consejo Comunal y/o Parlamentario de una Comuna o quien haya sido, no es quien decide el capricho de una Cochinera, quizás pasando por encima de una Asamblea Escolar del Consejo Educativo, de un Director, unos Supervisores, de unos Jefes de División, un Director de Zona Educativa ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó?

En la Ley Orgánica de Educación está escrito palabras más y palabras menos, que toda persona debe demostrar PROBIDAD , obviamente si va a cumplir una función en una escuela, sea pública o privada, así sea para cuidar cochinos y lo de la cochinera fue una absoluta ABERRACIÓN empezando por ese desagradable y disparatado punto.

Bastaba con denunciarlo en el Ministerio de Ecosocialismo o al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria Regional para clausurarla. Una Cochinera Escolar en un área urbana sin medidas sanitarias, trastoca y contradice los tema de Educación para la Salud y de Ciudadanía que se enseñan en los liceos.

Gracias a lo que me enseñaron en la escuela primaria en los años 80´, es que asocio a improvisada cochinera con el parásito de la solitaria del cerdo y todo lo que eso implica.

Nos guste o no, hay que decirlo al asesino de Nardy Mora lo «Autorizaron para el Desastre».

No hay otra explicación, a que no sea, de que se está abandonando la esencia del ESTADO DOCENTE materializado en la Ley Orgánica de Educación . Quizás ignoraron el legado del Maestro Luís Beltrán Prieto Figueroa porque al Estado Proselitista solo le interesa la Escuela Politiquera, no le puede interesar una Pedagogía Crítica .

El libro EL ESTADO DOCENTE de Luís Beltrán Prieto Figueroa lo recomendó leer el presidente Nicolás Maduro recientemente en un tuis como pueden verificar en el siguiente enlace https://cutt.ly/jCuTwpo

Díganme ustedes, si el contenido del libro lo aplican los personeros de su gobierno en el área educativa.

En su obra, «Los Maestros, Eunucos Políticos» Prieto Figueroa nos señala que «el más político de los ciudadanos debe ser el maestro y siendo el más político será el menos politiquero, porque será el hombre que crea, el hombre del pensamiento y de la idea, el que orienta y estimula, el que detendrá todo amago de arbitrariedad y toda opresión…»

La escuela debe hacer la mejor PEDAGOGÍA posible y el Estado Docente la mejor SUPERVISIÓN EDUCATIVA posible. No debemos convertirla en una mamarrachada anti profesional en donde el Entre Rector de la Educación ha sido capaz de delegarle esa importante función a borregos y pordioseros políticos con el cuento de porque son CAMARADAS .

Decía El Libertador Simón Bolívar que «Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria» y que «un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción» .

Me niego a que mis hijos y nietos estudien en el desquiciamiento de Escuela Proselitista, a que por capricho de particulares existan cochineras y asesinos.

Espero que de aquí en adelante, con esta experiencia, no se permita que ocurran disparates similares como este que nos dejó muchas cosas que lamentar.

