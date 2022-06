El Capcom Showcase ahonda en las presentaciones de Resident Evil 4, Street Fighter 6 y otros títulos

Entornointeligente.com /

Continuando con los anuncios del Summer Games Fest , ayer tuvo lugar otra de las presentaciones principales de la feria, con la intervención de Capcom . Prácticamente siguiendo el guion esperado, la compañía japonesa centró sus anuncios en sus franquicias principales, con detalles para Resident Evil, Street Fighter y Monster Hunter, eso sí, ofreciéndonos algunas sorpresas como celebración especial del 10º aniversario del clásico Dragon’s Dogma, y una nueva IP completamente nueva.

Pese a tratarse de una presentación bastante detallada pero concisa, extendiéndose en el lapso de tan sólo 35 minutos , hemos querido resumir y separar todos los anuncios del Capcom Showcase de manera individual para facilitaros todavía más el visionado de los diferentes tráilers y adelantos:

Resident Evil 4 Presentado por primera vez hace tan sólo dos semanas durante el State of Play de Sony , no había margen para dudas de que este nuevo remake sería uno de los principales protagonistas de esta retransmisión. Y es que con algo más de un año hasta que este título de terror, supervivencia y acción vuelva a hacernos aguantar la respiración, el próximo 24 de marzo de 2023, parece que Capcom quiere asegurar que la expectación y el hype se mantengan en primera línea.

El director Yasuhiro Ampo y el productor Yoshiaki Hirabayashi hablaron sobre la reinvención moderna del clásico de 2005 , ahondando en algunos puntos base del equipo de desarrollo, tales como el objetivo aumentar los sentimientos clave de soledad y miedo a los enemigos cegados por el fanatismo del lanzamiento original.

 Resident Evil Village Rumoreado desde hace ya meses, finalmente se ha anunciado oficialmente The Winters’ Expansion, el primer DLC de la última entrega de esta franquicia . El nuevo contenido incluye un modo en tercera persona para la campaña, The Mercenaries Additional Orders con nuevas etapas y personajes jugables Chris Redfield, Heisenberg y Lady Dimitrescu; y una continuación de la historia en Shadows of Rose. Ambientada 16 años después de los eventos de Resident Evil Village , esta nueva historia sigue a Rose Winters, la hija del protagonista principal Ethan, mientras lucha con sus aterradores poderes. Los jugadores deben explorar y sobrevivir en un reino retorcido y misterioso dentro de la conciencia del Megamycete en busca de una cura.

Fechado para el próximo 28 de octubre , volveremos a contar con una disponibilidad completa para todas las plataformas en las que fue estrenado el título original.

 Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 Enhanced Por último pero no menos importante, Capcom ha revelado que estos tres títulos de la saga volverán una vez más con unas ediciones especiales adaptadas para PS5 y Xbox Series X|S , incluyendo algunas mejoras técnicas como una resolución 4K, trazado de rayos, alta velocidad de fotogramas y audio 3D, que nos ofrecerán una experiencia más vívida, suave e inmersiva. Adicionalmente, estos juegos contarán con otras de las ventajas y tecnologías de la nueva generación de consolas, tales como la retroalimentación háptica de los mandos DualSense de PS5.

 Monster Hunter Rise: Sunbreak De la mano de Ryozo Tsujimoto, productor de la serie Monster Hunter, la Capcom Showcase nos ha traído dos nuevos tráilers de la próxima expansión de Monster Hunter Rise: Sunbreak , el título de estreno más cercano de la compañía.

Así pues, en el primer vídeo contamos con una presentación general del título, en el que se mostraron algunos de los contenidos que presentará este DLC , tales como nuevas áreas para explorar como la ya conocida Jungla (rescatada de la segunda generación de Monster Hunter), nuevas armas y armaduras, y por supuesto un nuevo elenco de monstros entre los que encontraremos algunos grandes wyverns como Espinas o Gore Magala, además de algunas nuevas sub-especies.

Aunque eso no es todo, y es que como parte de la primera tanda contenidos de actualización gratuitos, se ha confirmado ya la llegada del Nargacuga Lunar para el mes de agosto. Más allá de eso, se planea más contenido para este otoño, invierno y hasta el próximo año.

Pero estas no fueron las únicas novedades. Y es que la compañía también lanzó un segundo vídeo para anunciar la disponibilidad de la primera demo gratuita de Monster Hunter Rise: Sunbreak , que estará disponible para los jugadores de Nintendo Switch y Steam desde hoy mismo.

Exoprimal Con una innovadora y arriesgada nueva IP , Capcom acaba de presentarnos a todo detalle este juego de mezclará dinámicas de los hack and slash y shooters para ofrecernos un frenético título de supervivencia competitiva . Y es que esta experiencia multijugador, dos escuadrones de cinco Exofighters competirán entre sí para ser los primeros en cumplir las órdenes asignadas por Leviathan, la siniestra inteligencia artificial detrás de los brotes y hordas de dinosaurios que pueblan ahora las ciudades.

Si bien muchas situaciones enfrentan a los jugadores contra hordas de dinosaurios, hay otras en las que chocan directamente con escuadrones opuestos, e incluso algunas en las que los equipos rivales deben unirse para derrotar a enemigos comunes, como el retorcido Neo Tyrannosaurus.

En este primer tráiler se mostró una selección de objetivos que componen Dino Survival. Estos incluyen VTOL Defense, donde los escuadrones defienden los aviones derribados de los ataques de dinosaurios, y Omega Charge, que presenta un martillo enorme que los Exofighters empuñarán para destruir objetivos. También se han revelado dos de los exotrajes de clase Asalto que estarán disponibles para los jugadores: Barrage, un bombardero en llamas; y el francotirador Vigilant, que empuña un cañón de riel se unen a un creciente arsenal de trajes futuristas que los equipos pueden cambiar sobre la marcha para coordinar y superar cualquier desafío.

 Dragon’s Dogma Con motivo del 10º aniversario de Dragon’s Dogma, la ambiciosa franquicia que ha logrado ya extenderse más allá de los videojuegos para llegar al mundo literario y las series de animación, Capcom ha anunciado que el próximo 16 de junio celebrará un evento especial de celebración para la franquicia en la que contaremos con alguna que otra sorpresa.

Street Fighter 6 Ampliando la última información compartida durante este Summer Games Fest, en esta ocasión la compañía nos brindó un nuevo tráiler sobre la jugabilidad de su último personaje jugable presentado: Guile.

 Capcom Fighting Collection Repitiendo con lo ya mostrado anteriormente, la compañía japonesa nos recuerda los contenidos de este título recopilatorio, que reunirá 10 clásicos de lucha de la compañía , incluyendo la saga DarkStalkers y rarezas como Red Earth. Aunque sin duda una de las grandes ventajas es la novedad de que todos los juegos contarán con el Rollback Netcode para poder disfrutar de unas partidas online.

Capcom Arcade 2nd Stadium Por otra parte, también hemos vuelto a ver algunas imágenes sobre su otro gran pack, con una selección de hasta 32 juegos clásicos , que nos devolverá (o permitirá visitar por primera vez) la época dorada de los arcade de los 80.



LINK ORIGINAL: MuyComputer

Entornointeligente.com