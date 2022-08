El cantautor colombiano Santiago Cruz traerá su Yo Te Tour a Venezuela

Entornointeligente.com /

Santiago Cruz se prepara para reencontrarse con el público venezolano el próximo 24 de septiembre con su Yo Te Tour en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, donde promete enamorar a los asistentes con sus románticas melodías, tales como: «Desde lejos», «Y si te quedas, ¿qué?» y «Yo te todo».

«Tengo mucha ilusión de volver a Venezuela. Siempre lo he dicho, ese fue el primer país fuera de Colombia que abrió sus oídos y sus corazones a mi música, y por eso estaré eternamente agradecido», expresó el artista. «Hasta ahora no he podido retribuir ese cariño como corresponde. Por eso, la alegría que tenemos es enorme al saber que vamos a volver a cantar juntos», añadió.

El intérprete con más de 20 años de carrera artística presenta Yo Te Tour, una gira con la que ha recorrido países como Colombia, República Dominicana, México y ahora Venezuela. Este último aún espera la confirmación de algunas fechas que prometen una gira nacional.

«Yo Te Tour terminó siendo una gira de transición. Dale fue un disco que salió en pandemia, o apenas saliendo de ella; un trabajo que empezamos a compartir en confinamiento y que salió completo a la luz cuando apenas se estaban levantando las restricciones. No le pudimos dar el tratamiento que la gira merecía, hasta ahora», manifestó el cantautor.

Lo nuevo de Santiago Cruz

«Porque yo te quise» es su más reciente promocional, escrito por el propio artista junto a Juan Pablo Vega y Juan Pablo Villamil, guitarrista de Morat. Es una canción con elementos de pop country inspirada en el éxito «Desde lejos», publicado hace 10 años y que pertenecerá a su próximo álbum, que saldrá para 2023.

«Es la continuación de una historia donde se tuvo que decir adiós, se cerró el ciclo, pero que, luego del paso del tiempo, solo queremos que a esa persona le esté yendo bien, incluso mejor que antes, y duele cuando no es así», finalizó Cruz.

Este concierto se llevará a cabo gracias a Total Show y Eventos Globales, junto a D’ Lux Eventos, Showpro y Manager Music. Las entradas están disponibles en Ticket Mundo y en las oficinas del Hotel Eurobuilding. Las VIP ya están agotadas en su primera etapa de preventa.

