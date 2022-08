¿El canje más grande de la historia? Analizamos el cambio de Juan Soto

Entornointeligente.com /

Juan Soto es un Padre de San Diego. En el mayor intercambio de la fecha límite de canjes de MLB de 2022 , los Nacionales de Washington intercambiaron a la megaestrella de 23 años por un tesoro oculto de los mejores prospectos.

Ahora que Soto jugará sus partidos como local en Petco Park, ¿qué significa para los Padres y el resto del béisbol esta temporada y más allá? ¿Ha habido alguna vez un intercambio de mitad de temporada tan monumental?

Los expertos en béisbol de ESPN Bradford Doolittle, Alden González, Joon Lee, Jesse Rogers y David Schoenfield responden las preguntas más importantes.

¿Es este el acuerdo de intercambio en la fecha límite más importante de la historia? Alden Gonzalez: Imagínense a Mike Trout siendo canjeado a mediados de la temporada 2015. O a Ken Griffey Jr. en 1993. O a Rickey Henderson en 1982. O a Willie Mays en 1954. O a Babe Ruth en… oh, esperen, ese sí ocurrió. Sí, es posible que tengas que volver a la primera parte del siglo XX, cuando Babe Ruth literalmente fue vendido a los Yankees en el trato más infame en la historia del béisbol, para encontrar una compensación adecuada para el intercambio de los Nacionales por Soto, de 23 años. El punto es: los jugadores no se intercambian cuando son tan buenos y tan jóvenes. Esto es diferente.

David Schoenfield: Alden tiene razón; nunca ha habido un intercambio de fecha límite con una superestrella joven como Soto. De hecho, es el primer jugador de 23 años o menos en ser canjeado durante la temporada en un año cuando era un Todos Estrellas. Y podría decirse que es el mejor bateador del juego (por supuesto, no ha sido tan bueno esta temporada, aunque estuvo al rojo vivo el mes pasado). Pero para responder a la pregunta… es difícil superar el impactante canje de Tom Seaver de los Mets a los Rojos en 1977 (cuando la fecha límite era el 15 de junio).

Bradford Doolittle: ¿Más grande que el intercambio de los Reales por Stan Belinda en 2003? Quizás. Pero, sí, esto tiene una gran oportunidad de convertirse en el acuerdo de intercambio en la fecha límite más grande de la historia. Soto tiene gran potencial de ser uno de los mejores de todos los tiempos en cambiar de equipo y haciéndolo antes de que llegue a la cima de su carrera. Por sí mismo, eso es monumental. Digamos que termina entre los 50 mejores jugadores de todos los tiempos. No creo que nadie que esté en esa lista haya cambiado de equipo a mitad de temporada antes de los 30, mucho menos antes de los 25. Entonces tienes un grupo de jugadores que van a los Nacionales y que tienen la oportunidad de ser realmente buenos por ellos mismos. ¡Y también está Josh Bell ! Simplemente no creo que haya habido nunca un cambio de mitad de temporada como este.

Joon Lee: Olvídense solo de la fecha límite de canjes, este es uno de los canjes más grandes en la historia del béisbol. Esto está a la altura del cambio que llevó a Alex Rodríguez de los Rangers a los Yankees. Combinen el hecho de que Soto es uno de los mejores jugadores en el juego con el hecho de que tiene 23 años, y es relativamente sin precedentes en la historia del béisbol en términos de producción ofensiva. De la misma manera un jugador como Shohei Ohtani realmente no tiene una compensación, esta operación tampoco tiene mucha compensación.

¿Son los Padres el nuevo equipo a vencer de la Liga Nacional? González: Antes de este intercambio, el nivel superior de equipos había sido claramente definido. Eran los Yankees, Dodgers, Astros, Mets y Braves, en el orden que quisieras colocarlos. El segundo nivel estaba un poco turbio, y los Padres ahora han saltado por encima de él. El nivel más alto ahora incluye seis clubes, y los Padres son tan buenos como cualquiera de los demás. Ya no se trata de si pueden llegar a la Serie Mundial; se trata de si pueden ganarla. Su cuerpo de lanzadores ya tenía el calibre de un campeonato. Cuando Fernando Tatis Jr. regrese, su ofensa también lo será.

Selecciones Editoriales Calificación de cambio MLB: Juan Soto se dirige a los Padres ¿Quién ganó el mayor acuerdo en la fecha límite? 5h David Schoenfield | Escritor Senior ESPN Fuentes: Hosmer a Boston tras rechazar a los Nats 4h ESPN Juan Soto es cambiado a los Padres de San Diego 2h Jeff Passan | Escritor Senior ESPN 2 Relacionado Jesse Rogers: No necesariamente. Pero este fue claramente un movimiento para competir con los Dodgers, no solo esta temporada, sino durante los próximos años. Si L.A. no fuera una bestia, es possible que el gerente general de los Padres, A.J. Preller no hubieese necesitado ser tan agresivo al renunciar a gran parte de su sistema de fincas. Pero tal como estaban constituidos, los Padres no eran lo suficientemente buenos para superar a los Dodgers. Ahora tienen una oportunidad. No será durante esta temporada regular a menos que haya un colapso total por parte de Los Ángeles. Pero los dos equipos, separados por apenas cien millas, lucharán en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional en los años venideros.

Doolittle: Piénsenlo así: Los Padres están en camino de ganar 90 juegos y tienen el diferencial de carreras de un equipo eventual de 87 victorias. Eso es bastante bueno, y en este formato de playoffs, son un equipo que llegará al grupo. Ahora agregan un jugador que tiene una temporada de Todos Estrellas (Bell), dos jugadores entre los 10 mejores en general (Soto y Tatis) y un cerrador entre los cinco primeros en Josh Hader . Haces todo esto sin renunciar a nadie que pueda tener un impacto significativo en tu tramo final. No han alcanzado a los Dodgers, pero se han puesto ahí con todos los demás en la Liga Nacional.

Lee: Elegí a los Padres para ganar la Serie Mundial el año pasado, en parte porque me atrapó la exageración de su temporada baja. Así que tengo algunos problemas de confianza persistentes aquí, pero este equipo de San Diego parecía parte de un equipo de playoffs incluso antes del regreso de Tatis de la lista de lesionados.

¿Qué significa este acuerdo para los Dodgers, rivales del Oeste de la Liga Nacional? González: Por estas fechas el año pasado, los Padres se sorprendieron al ver Max Scherzer escapárseles de los dedos y aterrizar con los Dodgers. Se sorprendieron aún más al ver a Scherzer y Trea Turner agrupados en el mismo canje, especialmente cuando encontraron que el rendimiento era inferior. Perder a Scherzer de muchas maneras desencadenó la caída precipitada de los Padres, dado que básicamente se quedaron sin lanzadores abridores. Este año, se aseguraron de obtener posiblemente la mejor ficha de intercambio de la historia, y ahora, más que nunca, buscarán la pelea con los Dodgers. Su colchón de 12 juegos en la división probablemente sea demasiado grande para que los Padres los superen, pero los equipos probablemente se enfrentarán en los playoffs, y los dos estarán muy igualados. El cuerpo de lanzadores de los Dodgers lidera las mayores en efectividad, pero podría decirse que el grupo de los Padres es más profundo y mejor. Los Padres tendrán a Manny Machado , Tatis y ahora Soto en la cima de su alineación, aunque la ofensiva de los Dodgers es probablemente aún más aterradora.

Rogers: No mucho en este momento, pero mantendrá a Los Ángeles presionando mucho para agregar en la temporada baja para mantener su reinado. Si los equipos se enfrentan en la postemporada de este año, Soto podría marcar la diferencia, por lo que, en ese sentido, el acuerdo definitivamente tiene la atención inmediata de los Dodgers. No es que Soto sea susceptible a los lanzadores zurdos, pero Los Ángeles puede querer acumular relevistas de emparejamiento zurdo durante los próximos dos años. Si hay un especialista en Soto, pertenece a Los Ángeles.

Doolittle: Creo que esto agudiza el enfoque de los Dodgers sobre si tienen la combinación adecuada en la parte trasera de su bullpen. L.A. todavía tiene una marcada ventaja de talento sobre todos los demás en la Liga Nacional, pero esa brecha se ha reducido considerablemente en los últimos dos días. Ahora, cuando consideras un posible duelo de postemporada entre los Dodgers y los Padres, L.A. tiene que mirar ese bullpen y asegurarse de que tengan al tipo adecuado para enfrentar a Tatis-Soto-Machado (¡wow!) como corazón del orden al bate en las últimas entradas. Y deben asegurarse de contar con la persona adecuada para cerrar el trato cuando Hader se avecine del otro lado.

¿Es Soto/Tatis/Machado el trío más emocionante del béisbol? González: La única competencia real, y casualmente está cerca, reside en la misma división, con el trío de los Dodgers de Mookie Betts , Freddie Freeman y Turner. Y eso es lo que hace que esto sea tan divertido. Machado podría ganar un MVP esta temporada. Soto podría ser el mejor bateador puro desde Ted Williams. Tatis, cuando esté completamente saludable, y parece que finalmente lo está de nuevo, podría ser el jugador más electrizante en el deporte. Esto no significa que los Padres tengan la mejor ofensiva en las mayores, eso sí. Necesitaban ayuda desesperadamente; solo cinco equipos tienen un porcentaje de slugging más bajo en este punto. Pero Soto en la parte superior, Bell cerca del medio y Tatis de regreso pronto es un impulso monumental. Con el cuerpo de lanzadores que tienen, no necesitan mucho más.

MLB en español por ESPN ESPN Deportes, ESPN+ y la familia de canales de ESPN te traen toda la emoción en vivo del béisbol de Grandes Ligas en 2022, desde el entrenamiento primaveral a la postemporada en otoño.

Domingo 31 de julio • Diamondbacks en Braves, 1:35 p.m. ET • Cubs en Giants, 7 p.m. ET

Lunes 1 de agosto • Mariners en Yankees, 7:05 p.m. ET • Red Sox en Astros, 8:00 p.m. ET

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

Rogers: Creo que hay buena compañía en el grupo de los Yankees de Aaron Judge , Giancarlo Stanton y Anthony Rizzo . Sí, tal vez Rizzo no grite «superestrella» como lo hace Soto, los zurdos solitarios en los dos tríos, pero con el juego en juego, ¿a qué dúo de diestros preferirías enfrentar? Me arriesgaré con Tatis/Machado sobre Judge/Stanton.

Doolittle: Es el mejor trío del béisbol. Ni Soto ni Tatis han cumplido 24 años. Las proyecciones ZIPS de tres años en FanGraphs los tienen como los dos mejores jugadores del béisbol tanto en 2023 como en 2024. Machado es un candidato a MVP en este momento. Este tiene el potencial de ser uno de los tríos de poder de varias temporadas más dinámicos que jamás hayamos visto. ¿Emocionante? Eso parece emocionante. Pero si eres fanático de los Dodgers (o especialmente fanático de los Giants, Rockies o Diamondbacks), entonces no tanto.

Schoenfield: Iré con Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez y Edgar Martínez. Quiero decir, de acuerdo, eso fue hace 25 años, pero ese fue un trío increíble. (Con Jay Buhner de 40 jonrones como el Ringo del grupo).

Lee: Sí. No es sólo que sean tres estrellas en su mejor momento, sino también tres estrellas con las personalidades de Soto, Tatis y Machado. No es solo un trío de muchachos que pueden arrancar la cubierta de la pelota, sino un trío que puede atraer a los jóvenes fanáticos al deporte.

¿Soto firmará a largo plazo con San Diego? González: Aquí es donde se pone un poco difícil. Soto está preparado para convertirse en el primer jugador de béisbol de $500 millones en la historia. Podía cobrar más de 40 millones de dólares al año. A principios de 2025, el primer año de agente libre de Soto, los Padres aún le debían a Tatis $306 millones durante 10 años y a Machado $120 millones durante cuatro años (sin mencionar $60 millones durante tres años por el lanzador abridor Joe Musgrove , quien recientemente firmó una extensión). ¿Pueden pagarle a otra superestrella en niveles incluso más allá de eso y mantenerse en la contienda? Probablemente no. La conjetura aquí es que Soto aplaste pelotas con ellos durante dos octubres, y luego Preller lo cambie entrando en su año de agente libre para reconstruir el sistema de fincas que despojó para conseguir a Soto en primer lugar. En primer lugar, en eso es que Preller es tan bueno.

Rogers: Nadie puede saberlo con certeza en este momento, pero no lo veo. Al precio que anda buscando, los Yankees y los Dodgers tienen que involucrarse. Si los Padres no están compitiendo en 2024, entonces Preller puede cambiar a Soto nuevamente, o si están compitiendo, volver a visitar una extensión en ese momento. Pero siempre hay una buena posibilidad de que un cliente de Scott Boras llegue a la agencia libre. ¿Por qué debería ser diferente considerando lo joven que es Soto? Habiendo dicho eso, si San Diego puede pagar tanto a Tatis como a Soto a largo plazo, entonces ningún equipo en el juego puede ser pobre.

Doolittle: Es difícil quitarse de la mente esa imagen de Soto relajándose con Boras detrás de la cortina de seguridad en el Dodger Stadium durante los playoffs. También es difícil olvidar a Soto reconociendo a los fanáticos cantando «¡Fut-ure Dodger!» durante la semana de las Estrellas. Esta es la historia del béisbol durante el último medio siglo. Los mejores jugadores encuentran su camino hacia los mercados más grandes. Estamos hablando de medio billón de dólares, ¿no? Todavía lo veo terminar con los Dodgers. Aunque espero estar equivocado, porque esto va a ser divertido. Y me gusta la idea de que el Ted Williams de esta generación termine en la ciudad natal de los Splinter. No puedo esperar para la primera sesión de fotos de Soto posando en Lane Field .

Lee: Es difícil imaginar que San Diego ofrecería tanto de su futuro sin saber lo que se necesitaría para firmar a Soto. Es probable que Soto esté buscando un contrato de 500 millones de dólares, así que me imagino que los Padres harán todo lo posible para encerrarlo temprano. Sin embargo, si soy Soto, salvo una lesión, estoy esperando para llegar a la agencia libre. Este intercambio debería servir como confirmación de su valor sin precedentes y debería fortalecer su deseo de encontrar la combinación perfecta de equipo y salario.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com