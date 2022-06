El canadiense Justin Trudeau da positivo por Covid-19 tras la cumbre de las Américas

Entornointeligente.com /

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró el lunes que había dado positivo en la prueba de Covid-19 -lo que supone su segundo ataque a la enfermedad este año-, pero que se encontraba bien y se estaba aislando de acuerdo con las directrices sanitarias.

Trudeau estuvo la semana pasada en la Cumbre de las Américas en California, donde se reunió con el Presidente de EE.UU., Joe Biden, y con otros líderes para tratar temas que afectan a la región. Regresó a Ottawa el sábado.

«He dado positivo en la prueba de Covid-19. Seguiré las directrices de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque me he vacunado», dijo Trudeau en un tuit, instando a otros a vacunarse o reforzarse, si pueden hacerlo.

«Protejamos nuestro sistema sanitario, a los demás y a nosotros mismos», dijo.

Justin Trudeau se reunió el viernes con la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y posteriormente asistió a un almuerzo ofrecido por Biden, según su itinerario. Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes que Biden no se consideraba un contacto cercano.

El itinerario de Trudeau también incluía reuniones bilaterales con el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, y con el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el viernes.

El resultado positivo del Sr. Trudeau se produce pocos días después de que su gobierno dijera que suspendería las pruebas aleatorias de Covid en los aeropuertos de Canadá durante el resto de junio para ayudar a aliviar los largos tiempos de espera para viajar.

Los liberales en el poder se han enfrentado a las críticas por sus continuas restricciones contra la pandemia, que incluyen la prohibición de viajar en avión a las personas no vacunadas y la obligación de vacunar a los funcionarios federales.

A principios de este año, los manifestantes contrarios al mandato de vacunación ocuparon las calles frente a la oficina del Primer Ministro y los edificios del Parlamento de Canadá, utilizando cientos de camiones y otros vehículos para obstruir el centro de Ottawa durante tres semanas.

Fueron desalojados a mediados de febrero después de que el Justin Trudeau invocara poderes de emergencia raramente utilizados.

El Sr. Trudeau ya dio positivo en la prueba de Covid-19 en enero.

En marzo de 2020, el Sr. Trudeau dirigió el país mientras se autoaislaba durante 14 días después de que su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, diera positivo.

