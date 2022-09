El camino que le queda a Boric tras el ‘rechazo’ a nueva Constitución

Entornointeligente.com /

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió este domingo a dar continuidad al proceso constituyente con el Congreso y las fuerzas sociales y a trabajar para darle celeridad.

En una intervención en la televisión pública llamó también a toda la ciudadanía «a abordar juntos y unidos la construcción del futuro». Y confirmó que ha citado a los presidentes del Congreso y a representantes de la sociedad civil este lunes en el palacio de La Moneda (sede de Gobierno) para avanzar en el nuevo camino.

«Cuando actuamos en unidad es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos», dijo.

«Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente», afirmó el mandatario.

«Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de forma fuerte, clara. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura en este llamado», subrayó.

Lograr consensos, el primer paso «Ha sido una jornada histórica que nosotros y nosotras valoramos muchísimo porque fortalece nuestra democracia. La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la convención constitucional y como comando del Apruebo reconocemos el resultado y escuchamos con humildad», afirmó Vlado Mirosevic, portavoz del Apruebo, minutos antes de la intervención del presidente Boric.

Karol Cariola, diputada del Partido Comunista y vocera igualmente de los partidarios del «sí», agradeció, por su parte, el esfuerzo de los que votaron por el apruebo y aseguró que ahora lo que hace falta es seguir en busca del cambio.

«No solo por apoyar esta opción sino que también por jugársela durante meses en las calles de nuestro país y alrededor del mundo. Además, queremos hacer un llamado a la calma, a estar orgulloso del trabajo realizado», afirmó.

«Señalamos que la manifestación mayoritaria del plebiscito del 25 de octubre sigue vigente. Como fuerzas sociales y políticas que nos articulamos en el Apruebo nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para encauzar efectivamente la voluntad popular y a construir un camino que nos lleve a dotarnos de una nueva Constitución», afirmó.

«Esta voluntad, fuerte y clara, que nos trajo hasta este día no se pierde con este resultado. La Constitución de 1980 no nos une y no nos representa. La decisión de dotarnos de una nueva Constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes incluso del Rechazo durante toda su campaña», subrayó.

«Le prometieron al país que la constitución del abuso y la dictadura quedarán en el pasado, le han dado su palabra a todo Chile» , concluyó.

