El camino procesal electoral en la legislación deportiva venezolana (II)

Retomamos este importante tema tal cual lo anunciamos en la final del anterior artículo. Pudieron ustedes notar el método narrativo, basado en mi experiencia, podemos calificar de una autobiografía didáctica para exponer el tema basado a vivencias e investigación materializadas, es decir me baso en el portafolio para exponer el tema

Les informo, que, aparte de muchas felicitaciones y apoyo recibido, varios colegas, seguidores de este espacio difundido (radio y este medio) me han propuesto crear una cátedra a través de una universidad acreditar., han evidenciado que los jerarcas del Estado deportivo jamás me han dado apoyo, salidas, propuestas

En nuestro proyecto de mejoramiento y formación de talentos deportivos para el deporte parroquial, he incluido entre las ocho (8) módulos la legislación deportiva. He propuesto empezar en las entidades de notoria y profunda debilidad comprobada en el tema de marras

Mi propuesta llevarla como inicial a los Estados, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Barinas, léase dictarlas en las parroquias de estas entidades político territoriales. Hasta esta hora y fecha no he recibido interés de montarlo en anteriores señaladas entidades

El propósito, razón, espirito, alcance de adecuación reformatoria de determinada norma, hablemos, Constitución Nacional, regional, leyes orgánicas, regionales, ordenanzas no debe ser a capricho, sino fundamentada a la localización de lagunas o vacíos jurídicos y administrativos que hemos encontrado al hacer uso de ellas

Ahora bien, visto esta grave situación, con el animus de subsanar la crisis, la aplicación de correcciones para el desarrollo y cumplimiento del venidero ciclo olímpico 2021-25. Propongo a consideración del Ejecutivo Nacional la reforma parcial del Reglamento de La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física. Disposiciones: 4,5,6,7,8,11, 12,13.2,13.3,13.4,13.12,13.16. Fundamento constitucional articulo 236.10

El reglamento de esta norma no es desarrollista, flexible de la ley, se limitó a fue a definiciones, viola el principio de igualdad al excluir a los jubilados del IND con derecho a formar parte del directorio (artículo 30). A todo riesgo, sostengo en auto, que es inminente, necesario y pertinente reformar el artículo 111 constitucional, pues su redacción carece de cultura jurídica deportiva, se conculca el principio de igualdad y de justicia, al considerar solo el deporte de alta competencia.

En nuestro país se debe desarrollar, otorgar estatus a las ligas parroquiales, la clubalizacion del deporte parroquial, democratización, participación, desarrollo, masificación, formación de nuevos dirigentes, técnicos, entrenadores, árbitros, en las 1.139 parroquias de la nación , así si interpreto la verdadera revolución deportiva. Propongo que para la elección de una asociación deportiva regional deben participar mínimo cinco (5) clubes por parroquia.

Propongo zonas con sus respectivas sedes administrativas deportivas jurídicas. Distrito Capital, Vargas y Miranda, sede DC, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón y Lara, sede Barquisimeto, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar, Nueva Esparta, sede Barcelona, Amazonas, Delta Amacuro, sede Puerto Ayacucho, Apure, Guárico, Cojedes, Portuguesa y Barinas, sede Guanare, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, sede Valera. En esta actividad la administración y el administrado estarían más cercanos, ahorraríamos tiempo, recursos en general

La sede jurisdiccional, propongo la creación de tribunales unipersonales en cada una de las sedes administrativas, con competencia electoral deportiva, a efecto que en estos estrados se ventilen todos los conflictos. En relación a la dirigencia deportiva, propongo rotación de 1/3 de los integrantes de juntas directivas actuales en: Clubes, ligas, Asociaciones, Federaciones y el Comité Olímpico. Que, en las cátedras de educación física y derecho, que se imparten en nuestras instituciones públicas universitarias sea obligatorio incluir en la pensa curricular, cursar, evaluar, aprobar, acreditar la legislación deportiva.

Una de la fase de la legislación deportiva que debemos flexibilizar es la autonomía para elegir la estructura de acuerdo a la filosofía y necesidad de cada entidad deportiva, creo, sostengo en auto que esa debe ser la real autonomía, no al impuesta por analfabetos redactores de la actual ley de la materia y su equivocado reglamento

CUADRO ACTUAL

Clubes Deportivos

Asociaciones

Federaciones

Providencias Administrativas

16.320

1.632

68

1.771. Se debe incluir clubes

PROPUESTA

Lapso

Actividad

Responsable

Recursos

Enero-Febrero

Reforma del RLDAFEF-Publicación

Ejecutivo Nacional

Especialistas en derecho deportivo

Marzo-Mayo

Proceso-actos eleccionarios de 16.320 clubes

Dirigencia actual

Convocatoria legal-comisión electoral

Junio

Impugnaciones-Revisión-decisiones Otorgamiento de Prov. Ad

Comisiones electorales-IND(zonal)

Interesados

Julio-agosto

Proceso-actos eleccionarios de 1,632 Asociaciones

Dirigencia actual

Convocatoria legal –comisión electoral-reglamento

Septiembre

Impugnaciones-Revisión- decisiones- Otorgamiento de Prov. Ad

Comisiones electorales –Tribunal –estatal –IND(zonal)

Interesados

Octubre-noviembre

Proceso-actos eleccionarios de 68 Federaciones y Ligas

Dirigencia actual

Convocatoria legal-comisión electoral-reglamento

Diciembre

Impugnaciones-Revisión- decisiones

Comisiones electorales –Tribunal Nacional-IND

interesados

Enero 2018

Otorgamiento de Prov. Ad

IND-Institutos deportivos regionales

Consultoría jurídica IND

Los reales del fondo nacional del deporte, sus acumulados anualmente por entrega legal de las empresas privadas, requerimos que sus administradores rindan cuentas claras y públicas, es su obligación moral, ética, de Estado

Porque será que los medios de comunicación social y sus periodistas de la revolución venezolana deportiva, no los vemos cubriendo, haciendo reportajes en las comunidades populares, será miedo, asco, desprecio hacia la actividad deportiva

Todos por igual, pero si lo hemos notado en la cobertura (deficiente) en los deportes burgueses profesionales, baloncesto, hipismo, fútbol, béisbol, no así, en las populosas barriadas donde salen estas figuras, perdón amigos lectores, este lapsus se me había olvidado, que la dirigencia y los carajitos que movemos el deporte en los barrios no tenemos reales para pagar la pauta, mejor bajarse de la mula, que vaina

Camarada presidente, Nicolás Maduro, en Venezuela urge poner en marcha la industria deportiva nacional. Hay que ver, al recorrer las ciudades, como están los costos de uniformes y útiles deportivos. Tinaquillo, municipio Falcón del Estado Cojedes, proponemos geopolíticamente para su sede, manos a la obra pues.

El ciclismo venezolano dolarizado y preñado de clásicos. Esta moda ha desplazado a la autonomía y atribuciones estatutarias y legales de las asociaciones regionales. Quien del órgano federativo me puede dar una fundamentada explicación sobre el caso incomento , esperare

Nuestra ciudad de Barquisimeto arriba a 470 años de su nacimiento, mejor celebración no podía ser otra, que, realizar el gran maratón pedestre sobre 14 kilómetros, actividad organizada por la alcaldía bolivariana del municipio Iribarren y su alcalde, Luis Jonás Reyes Flores a través del IMDERI. Allí estuve corriendo, tres factores visibles, muy buena la organización, gran participación y Dios que nos permitió estar

Se nos terminó el espacio. Nos leeremos en la venidera, Dios mediante. Comunicadores somos todos, pero no todos somos comunicadores sociales. Con la verdad no temo ni ofendo. Amigo trota, camina, interdiario así sea se media hora, es la mejor clínica para tu salud, en la mañana es recomendable, el oxígeno en la atmósfera más limpio, hágalo yo soy un ejemplo, me recupere totalmente de un cáncer, estoy activo, deportivamente en: caminata, maratón, 400 X 100, Bowling, bolas criollas, softbol. En la próxima mismo tema

