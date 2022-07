El camino para reforzar la sostenibilidad de la economía

Entornointeligente.com /

La descarbonización de la economía, objetivo primordial para lograr un mundo sostenible, precisará de 275 billones de dólares de inversión anual hasta 2050, lo que supone un 8% del PIB mundial. «Lograrlo no será posible sin un marco estable que genere seguridad jurídica, sin una agenda que marque prioridades y que venga acompañada de una hoja de ruta que cumplamos entre todos, y sin un entorno de incentivos que apoyen a las nuevas tecnologías que ayuden a transformar de forma sostenible el planeta, y desincentive a las empresas del pasado», señaló Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA España, en el acto de entrega de los Premios Futuro Sostenible de BBVA.

En este camino, tal y como ya puso de relevancia en su día la ONU, las entidades financieras juegan y jugarán un papel primordial. Un rol que, según Belausteguigoitia, BBVA ha entendido a la perfección, «siendo una de las pocas entidades financieras que mantienen una posición de responsabilidad por la sostenibilidad en lo más global».

Muestra de ello es su plan de 100.000 millones de euros de financiación entre 2018-2025 y que revisaron en 2021 ampliándola a 200.000 millones. Cifra que, según el country manager, volverán a revisar porque, de nuevo, van más rápido de lo esperado. A esta financiación dirigida a grandes empresas, pymes y particulares, «porque de otro modo los objetivos a 2050 no podrían cumplirse», se une el fondo BBVA Futuro Sostenible ISR, el más antiguo de estas características y más importante de la industria española a nivel de negocio.

Radiografía de los galardones

Categorías. Los premios se dividen en tres categorías diferenciadas: inclusión social, dependencia, salud y mayores y medio ambiente. Cada categoría ha recibido un premio de 100.000 euros. Además, dependencia, salud y mayores ha recogido 11 de 35.000; inclusión social, 5, y medio ambiente, 4. Propuestas. Se recibieron un total de 263 candidaturas, de las cuales 186 cumplían las bases de la convocatoria. De ellas, el 37% eran proyectos del ámbito de la inclusión social, el 32% de dependencia, salud y mayores, y el 31% de medio ambiente. Zonas geográficas. Los premios de 35.000 euros se han repartido a 20 asociaciones ubicadas en cuatro zonas geográficas: zona A (Madrid y Castilla La Mancha); B (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia); C (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco), y D (Andalucía, Extremadura, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). En la actualidad gestiona 2.315 millones de euros con 80.900 partícipes, unos datos que suponen un 44% y un 48% más que en mayo de 2021, respectivamente. Sobre rentabilidad, el directivo asegura que es mejor que otros fondos similares, logrando batirlos, al igual que al mercado, en los últimos cuatro años. Aunque en lo que llevamos de 2022 pierde un 5,82%, en 2021 logró sumar un 4,53%. Pero más allá de estos datos, sus partícipes eligen este vehículo por su vinculación social. El fondo dona anualmente, con cargo a sus ingresos, el 25% de su comisión de gestión (con un límite máximo de un millón de euros anuales). Una donación que en los últimos tres años ha repartido 3,2 millones que se suman al millón de este año. «En total 277.000 personas a lo largo de España han sido impactadas a través de la ayuda a diferentes proyectos», cifra Belausteguigoitia.

En esta cuarta edición de los premios, 23 asociaciones han sido beneficiadas con un millón de euros. Tres de ellas, la Fundación Gil Gayarre, en la categoría dependencia, mayores y salud; la Fundación Pau Costa Alcubierre, en la división de medio ambiente, y Fundación Acrescerre, en la de inclusión social, han recibido 100.000 euros cada una para desarrollar sus respectivos proyectos. Por otra parte, 20 asociaciones han recibido 35.000 euros cada una. Así, las fundaciones de ayuda a personas con discapacidad Prójimo Próximo y Amás Social; la entidad de prevención de exclusión social de familias vulnerables Tengo Hogar; la fundación que ayuda a personas con parálisis cerebral Bobath, y la asociación de esclerosis múltiple Amdem son las premiadas de la zona A.

La Asociación de Enfermedades Raras Dgenes; Aspanion (Asociación de madres y padres de niñas y niños con cáncer de la Comunidad Valenciana); la Fundació d’Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia; Astraspace, asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral, y Cesal, entidad que ofrece un hogar para que mujeres vulnerables puedan tener un futuro estable, han sido las seleccionadas de la zona B.

Marta González Novo, directora de Hoy por Hoy Madrid de la cadena SER y conductora del acto de entrega de Premios Futuro Sostenible de BBVA; María Jesús Corbeira Agra y Cristina Manso Vegas, gestoras del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR, junto a Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA España. M. C. Cinco Días

De la zona C las galardonas han sido la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra; la Fundación Secretariado Gitano; Apascide, asociación española de personas con sordoceguera; la Asociación Down Coruña, y Adacen, la asociación de daño cerebral adquirido. Por último, las cinco entidades gratificadas de la zona geográfica D han resultado las asociaciones dedicadas a la integración de personas con discapacidad: Ahinco, Placeat y Purísima Concepción, además de Alis Canarias, cuya misión es lograr la igualdad social, y Cáritas Diocesana de Cádiz.

María Jesús Corbeira Agra, directora comercial de banca privada de la oficina Martínez Campos, atestigua que los clientes se muestran implicados en conocer los diferentes proyectos y por ver qué sectores tienen un impacto real debido a su inversión. «Todos conocen que con su inversión contribuyen al crecimiento inclusivo, y que sus donaciones a través de las comisiones de gestión crean un impacto positivo en la sociedad», afianza Corbeira, quien afirma que «es muy bonito ver cómo todos, tanto el banco como la gestora y los clientes, se muestran orgullosos del proyecto».

Porque, tal y como señala Cristina Manso Vegas, directora comercial de Contigo Valor en el CBC de Princesa (zona Madrid centro), «cada día el cliente es más consciente de la sostenibilidad por todos los canales y muestra una mayor conciencia social». Indica que, «aunque el cliente es cada vez más conocedor de la importancia de la inversión socialmente responsable, también está ávido por saber un poco más y conocer qué hay detrás». «Con este fondo somos capaces de enseñarles de forma tangible que la inversión sostenible no es solo cambio climático, sino también inclusión social y gobierno corporativo», asegura y aclara que, ente sentido, el fondo BBVA Futuro Sostenible facilita la labor de los asesores al permitir a los clientes visualizar de forma clara cómo sus inversiones cumplen ese doble objetivo cada vez más demandado: conseguir rentabilidad a medio plazo e impactar positivamente en el mundo y la sociedad. Un objetivo que, «ante la nueva regulación SFDR, va a ser cada vez más demando», señala Ana Belén García, directora de innovación de producto en BBVA Asset Management. Por ello, la entidad ya ha ampliado su oferta de fondos sostenibles.

Apoyo y protección de niños y adolescentes «Acrescere nació gracias a un matrimonio que no podía tener hijos y que decidió abrir su casa de Madrid para adoptar a jóvenes y menores que no tenían familia o que no podían vivir con ella», cuenta Germán Martínez Corral, miembro del patronato y director de socios y alianzas. Hoy, 13 años después, además de estar presentes en Madrid, también lo están en Valencia, y luchan por ofrecer a estos niños y jóvenes la oportunidad de salir de su grave situación de exclusión social. Con la donación de BBVA, Acrescere podrá impulsar el Programa Adelante para más de 200 jóvenes sin familia que, al cumplir los 18 años quedan fuera del sistema nacional de ayudas. El proyecto cuenta con cuatro focos de actuación: vivienda y demás necesidades básicas, escuela para la mejora de la empleabilidad, servicio de apoyo psicológico y trabajo en alianzas con empresas y en la propia empresa de inserción de la fundación.

Investigar y gestionar los incendios forestales Ramats de Foc es un proyecto integral que implica múltiples actores. Los bomberos de la Generalitat de Cataluña, que identifican zonas estratégicas para la prevención y extinción de incendios, trabajan junto a ganaderos, que con el pastoreo de sus rebaños eliminan la carga de combustible que acumula el terreno forestal. «Con la venta de productos lácteos y carnes, con el sello Ramat de Foc, cerramos el círculo al involucrar también al consumidor final», afirma Nuria Prat Guitart, responsable de proyectos de la fundación Pau Costa.

Actualmente cuentan con 21 ganaderos y 49 puntos de venta, entre carniceros y restauradores. «El proyecto hasta ahora se ha implantado en la provincia de Girona y, ahora, el impulso de BBVA nos permitirá expandir nuestro territorio de actuación», señala Prat Guitart. Esta es una de las iniciativas de la Fundación Pau Costa, una entidad global sin ánimo de lucro.

Lucha por la integración e igualdad de oportunidades «Las personas con discapacidad intelectual empiezan con síntomas de vejez a los 45 años: problemas de motricidad, neurológicos, cardiovasculares… que perjudican su calidad de vida», explica Pepe García Malo, patrono de la Fundación Gil Gayarre. Para mejorar su calidad de vida, la fundación trabaja desde hace 63 años en dos direcciones. La primera, preventiva, para que los síntomas aparezcan lo más tarde posible. La segunda, paliativa, para intentar que el deterioro sea lo más lento posible. Los 100.000 euros donados por BBVA servirán para acondicionar los espacios destinados a estas dos labores en su sede de San Sebastián de los Reyes, La Granja San José, haciéndolos más accesibles y funcionales. Este no es el único colectivo con el que la fundación trabaja. Desde sus inicios, lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com