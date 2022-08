Entornointeligente.com /

El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles tiene en mente que la ruta a seguir para la eliminación de los altos índices de pobreza es el de la creación de empleos.

Ese es el compromiso que asumió Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, ministra de Trabajo y Seguridad Social, quien hoy cumple 3 meses de haber asumido esta cartera.

La jerarca conversó con Iary Gómez Quesada, gerente general de Grupo Extra, y con Sandra Cordero Gutiérrez, directora de DIARIO EXTRA, sobre sus principales retos y desafíos en lo que será su administración.

A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Cuáles son los ejes de acción trazados en la actual administración?

-Las líneas son las de cero tolerancia a la corrupción, tener una mejor gestión de gobierno ,y en el caso particular, hay que enfocar todos los esfuerzos para que el desempleo baje en esos porcentajes tan importantes que tiene el país. Vemos que el camino para eliminar pobreza es generar empleos. Hay tantas cosas positivas que podemos hacer. A veces uno cree que cuando llega a un lugar y tiene muchos problemas es una mala señal. Creo que más bien eso le da a uno la posibilidad de corregir y enderezar. Tengo más trabajo, tal vez, pero por lo menos lo puedo hacer con un norte claro, que es el empleo.

¿Cuáles son las principales trabas existentes para generar empleos?

-Una de las primeras preguntas que yo hago y eso se lo he dicho a muchos periodistas es ¿en qué escenario los empresarios se hablan con la fuerza laboral que existe? Si DIARIO EXTRA dice que necesita 10 profesionales de tecnología en la información, ¿dónde puede DIARIO EXTRA ir a decir que necesita esta gente? No hay. También, ¿dónde pueden ir los que necesitan y requieren buscar trabajo a decir que es profesional en esto o el otro? Eso es tan importante, pero no existe. Está en papel, pero no está en acción porque resulta que hay un Sistema Nacional de Empleabilidad que se fue generando en diferentes decretos.

¿Nunca entró en marcha?

-No. Nunca entró en marcha. Entonces una de las propuestas incluso de los primeros 100 días es activar ese sistema con el elemento primordial que es la Agencia Nacional de Empleo.

¿Qué hizo falta para ejecutarlo anteriormente? ¿Hizo falta gente, plata?

-Eso se vino generando en el anterior, pero les faltó la parte ejecutiva. Yo entro con el cuadro listo, nada más hágale. Pero si el país logra entender la relevancia, la dinámica sería mejor. Primero, tengo que convencer a municipalidades de que se incorporen al proyecto porque ellos tienen Bolsas de Empleo en cada una de sus regiones. Ir retomando también de los empresarios a los que tenemos que convencer para que sus necesidades se incorporen ahí y nosotros como rectores podamos decir la información que se requiere para incorporarse a la fuerza laboral.

¿Cuáles son los objetivos trazados para incentivar la Agencia Nacional de Empleo?

-Esta Agencia Nacional de Empleo es vital porque nos va a ayudar también a direccionar, por ejemplo, en universidades, cuáles son las carreras de mayor necesidad productiva. Prefiero ser honesta con los chicos y chicas que entran a las universidades y decirles que si se van por ciertas carreras tienen un 80% o 90% de posibilidades de que saliendo encuentren trabajo. Esa Agencia nos tiene que dar toda la información que nos pueda ayudar como país a utilizar de mejor manera los recursos públicos.

¿Qué pasa con los empleos en zonas francas?

-Lo más importante es hacer un análisis de mercado de las empresas que pueden tener interés en entrar a esas zonas francas para ir nosotros ya dirigiendo la atención en capacitación por empleo o en capacitación por el INA para saber cuáles son esas necesidades de las empresas que quieren venir a establecerse en esas zonas y no al revés. No es que van entrar sino tienen recurso humano.

¿Cuánto contribuye el Ministerio de Trabajo en el rol de generar fuentes de empleo?

-El Ministerio de Trabajo tiene un rol importante. A veces me quejaba de la cantidad de Juntas Directivas a las que uno debería integrarse. Cuando empecé eran 25, entonces uno tiene que ir delegando. Yo dije que si ahí es donde uno tiene que venir a buscar estrategias para bajar ese porcentaje de desempleo, sin lugar a dudas, tengo que estar en el INA, en el Infocoop, y tengo que estar en la Red de Cuido.

¿Cuáles son las funciones en torno a la necesidad de integrar esas juntas directivas?

-Ahí sí estoy porque el INA es indispensable y es el motor de desarrollo y lo puede hacer. La reforma a la Ley que tuvo le da muchas herramientas importantes para participar más activamente en la necesidad de los empresarios, pero también de las personas desocupadas para tratar de incorporarse con una formación a las necesidades de las empresas. En el Infocoop porque las cooperativas como parte de la economía social que tienen que generar en el país también tienen que dar esa posibilidad de que un grupo de personas con ideas productivas puedan avanzar de una organización que está hasta reconocida por la Constitución hacia una forma de mercado que sea positiva para todas las empresas que se incorporen en esta expectativa.

¿Y con la Red de Cuido?

-RedCudi es vital porque tanto mujeres como hombres necesitan apoyo para el cuido de los menores y se está trabajando en una figura que desde el 2019 aparece que está habilitada para que el país vaya avanzando en eso y es el copago como una medida para que las personas paguen una parte, no todo el costo del cuido, pero que entre el Estado y eventualmente el patrono y trabajador puedan asumir el costo de esas redes de cuido que pueden tener mucha más facilidad en los tiempos, sin tanta limitación de horarios y no excluyentes de las personas que están trabajando, porque hoy en día la Red de Cuido solo apoya a las mujeres que están en línea de pobreza.

Empresas vienen, pero luego cierran porque no son rentables. Existe población excluida por el grado académico o por la edad. ¿Cómo lograr articular esos aspectos para sostener el empleo?

-Lo primero es poder determinar cuáles son las poblaciones que el mercado laboral está dejando por fuera y por qué. Por ejemplo, tenemos una deuda importante con las personas con discapacidad, entonces ese es un grupo de población que es importante que logre autonomía, incorporarse a la fuerza de trabajo y a veces, más allá de leyes y reglamentos, es una cuestión de voluntad y de ubicar dónde estamos fallando para que ellos se incorporen. Entonces creo que esa agencia nos va a permitir, con ese análisis, determinar cómo logramos pasarlos de ese escenario de no empleo a que logren incorporarse.

Hay una instrucción presidencial para devolver el bono Proteger a quienes no les tocaba recibirlo. ¿Considera que hubo un desastre en la asignación de recursos?

-Con el bono Proteger se da una situación muy particular porque la intención era importante, de un beneficio de Estado a las personas que se quedaron con una condición particular de desempleo durante la pandemia. Creo que hubo varios errores en ese camino. El primero fue que al suscribir un convenio con una empresa privada sin determinar el expertise de esa empresa era perfectamente previsible que se iba a generar problemas posteriores. Ese es el primer gran problema que se da. El segundo, que creo que viene todo en secuencia, es el no haber revisado las bases de datos del Estado antes de proceder a darlos.

¿En qué falló el Estado para que eso se catalogara como un desorden?

-Lo que se debió haber hecho era que la Inspección de Trabajo debía dar los datos de las personas que están con las condiciones laborales ocasionadas por la pandemia y de ahí dar los bonos. Lo que no voy a lograr encontrar es ver cuál es el procedimiento que siguieron para dar los bonos. Nos entregaron el cajón de los datos y no hay forma de amarrar el listado de la gente con 5 millones de documentos que están en un flotador. Tengo un cajón de archivos que no se amarran con nombres. Remití a la Procuraduría General de la República para que determine si hubo incumplimiento.

¿La empresa privada cumplió con el convenio para ofrecer el servicio?

-Es un convenio, pero en el convenio hay un compromiso. Es más, salieron en la prensa después y fue peor porque lo que se dejó decir es que solo brindaron el almacenamiento y eso no es del todo tan cierto porque se le tuvo que pedir al ICE espacio de almacenamiento porque no daba la cantidad de documentos que había y ahora el ICE me está cobrando ese almacenamiento.

Usted fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo describe su paso por esa institución?

-En setiembre de 2017 sale el concurso de magistrado suplente de la Sala Constitucional. Lo intenté dos veces y, en la segunda, el 17 de diciembre de 2017, me juramentan magistrada suplente de la Sala Constitucional. Fue muy lindo porque adquirí experiencias nuevas, pero todavía el honor de ser un magistrado de la Sala Constitucional. Siguen pasando cosas, se va don Ernesto Jinesta, en mayo de 2018, y la sustitución se tiene que hacer por sorteo con las famosas bolas. Mi número de la suerte es el 4, ese fue el que salió.

¿Cómo llega al Gobierno de Rodrigo Chaves?

-Me solicitan el currículo (Natalia Díaz, ministra de la Presidencia), yo se lo mando y después de cierto tiempo me convocan a una entrevista. Conste que a Natalia Díaz yo no la conocía, a nadie en realidad. Me llaman en Semana Santa y en ese momento estaba en Corcovado. Me dicen que tenían que entrevistarme al día siguiente. Imagínese. Lo que les dije fue que lo iba a intentar, pero no les puedo asegurar que lo logre. Fui a la entrevista, duró una hora y, bueno, dejamos a ver qué pasaba. Estuve pensando también en lo de los permisos del Poder Judicial. El martes (19 de abril) me llamó el presidente y me sentí incómoda porque no le había contestado inicialmente. Ahí fue donde me hizo el ofrecimiento del cargo como ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Extradirecto

Ministerio de Trabajo: Empleo.

Bono Proteger: Recorte.

Pobreza: Condición a erradicar.

Desempleo: Situación por corregir.

Sistema Nacional de Empleo: Posibilidad.

Zonas Francas: Oportunidad de mejora.

Red de Cuido: Posibilidad a incorporarse en la fuerza laboral.

Cooperativismo: Motor para economía social.

PERIODISTA: Greivin Granados

CRÉDITOS: Foto: Carlos Borbón

EMAIL: [email protected]

Lunes 08 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com