¿El cambio climático acabará con los osos polares?

Aunque los osos polares se utilizan a menudo como ejemplo del cambio climático, un nuevo estudio pone en duda que el aumento de las temperaturas acabe realmente con estos animales.

Investigadores de la Universidad de Washington han descubierto una nueva población de osos polares que prospera en el mar sin hielo del sureste de Groenlandia.

La población es genéticamente distinta y está adaptada de forma única al entorno sin hielo, y podría ayudar a arrojar luz sobre el futuro de la especie en medio del aumento de las temperaturas.

Los osos polares están amenazados por la pérdida de hielo marino debida al cambio climático«, afirma la Dra. Kristin Laidre, que dirigió el estudio.

Esta nueva población nos da una idea de cómo podría persistir la especie en el futuro.

Pero no creo que el hábitat de los glaciares vaya a mantener un gran número de osos polares. Simplemente no hay suficiente. Seguimos esperando ver grandes disminuciones de osos polares en todo el Ártico debido al cambio climático«.

¿Cómo sobreviven en el mar sin hielo?

La población tiene acceso al hielo marino durante cuatro meses al año: de febrero a finales de mayo.

Durante los otros ocho meses, los osos polares cazan focas en trozos de hielo de agua dulce que se desprenden de la capa de hielo de Groenlandia.

Los glaciares marinos del sureste de Groenlandia constituyen un entorno único», afirma Twila Moon, coautora del estudio.

Estos tipos de glaciares existen en otros lugares del Ártico, pero la combinación de las formas de los fiordos, la gran producción de hielo glaciar y la gran reserva de hielo disponible en la capa de hielo de Groenlandia es lo que actualmente proporciona un suministro constante de hielo glaciar».

Basándose en los registros históricos y en los conocimientos indígenas, los investigadores sabían que había algunos osos en el sureste de Groenlandia.

Sin embargo, hasta ahora no se había estudiado la región en detalle debido a su clima impredecible, sus montañas escarpadas y sus fuertes nevadas.

Queríamos estudiar esta región porque no sabíamos mucho sobre los osos polares del sureste de Groenlandia, pero no esperábamos encontrar una nueva subpoblación viviendo allí», dijo el Dr. Laidre.

“No sabíamos lo especiales que eran».

En el estudio, el equipo combinó 36 años de datos sobre movimientos, genética y demografía para evaluar la población por primera vez.

Sus resultados mostraron que este grupo está formado por unos pocos cientos de osos y es genéticamente distinto de cualquiera de las 19 poblaciones de osos polares conocidas hasta ahora.

Se trata de la población de osos polares más aislada genéticamente de todo el planeta», afirmó la profesora Beth Shapiro, coautora del estudio.

Sabemos que esta población ha vivido separada de otras poblaciones de osos polares durante al menos varios cientos de años, y que el tamaño de su población durante todo este tiempo ha sido pequeño».

Según el equipo, las mediciones corporales sugieren que las hembras adultas son más pequeñas que en otras regiones y tienen menos cachorros, lo que puede reflejar el reto de encontrar pareja en el complejo entorno.

El seguimiento por satélite de las hembras adultas dentro de la población muestra que los osos son hogareños, a diferencia de la mayoría de los demás osos polares, que viajan lejos por el hielo marino para cazar.

Según el equipo, este grupo camina sobre el hielo dentro de los fiordos protegidos o trepa por las montañas para llegar a los fiordos vecinos sobre la capa de hielo de Groenlandia.

De los 27 osos rastreados, la mitad flotó accidentalmente una media de 120 millas hacia el sur en pequeños témpanos de hielo atrapados en la corriente costera de Groenlandia oriental, antes de saltar y volver a casa caminando por tierra.

En cierto modo, estos osos nos dan una idea de cómo les puede ir a los osos de Groenlandia en futuros escenarios climáticos», dijo el Dr. Laidre.

Las condiciones del hielo marino en el sureste de Groenlandia se asemejan a lo que se prevé para el noreste de Groenlandia a finales de este siglo».

Los hallazgos hacen pensar que los osos polares podrían estar adaptándose para sobrevivir en medio del aumento de las temperaturas globales.

Si nos preocupa la conservación de la especie, entonces sí, nuestros resultados son esperanzadores: creo que nos muestran cómo algunos osos polares podrían persistir bajo el cambio climático«, dijo el Dr. Laidre.

¿POR QUÉ LOS OSOS POLARES NECESITAN EL HIELO PARA SOBREVIVIR?

La pérdida de hielo debido al cambio climático tiene un impacto directo en la capacidad de los osos polares para alimentarse y sobrevivir.

Los osos necesitan plataformas de hielo para llegar a sus presas, focas anilladas y barbudas. Algunos hielos marinos se encuentran en zonas de caza más productivas que otras.

El hielo marino del Ártico se reduce durante el verano a medida que se calienta, y vuelve a formarse en el largo invierno. Los científicos afirman que el calentamiento global influye en el grado de contracción. Cuanto más se encoge el hielo marino en verano, más delgado es el hielo en general, porque el hielo es más débil de primer año.

Pero el Ártico se ha calentado el doble de rápido que el resto del mundo. En algunas estaciones, se ha calentado tres veces más rápido que el resto del globo, dijo el científico de la Universidad de Alaska en Fairbanks, John Walsh.

En verano, los osos polares salen al hielo a cazar y comer, dándose un festín y engordando para pasar el invierno. Prefieren las zonas que están cubiertas por más de la mitad de hielo porque son las más productivas para cazar y alimentarse.

Desde finales del otoño hasta la primavera, las madres con cachorros nuevos se refugian en ventisqueros en tierra o en el hielo. Salen de sus guaridas, con las nuevas crías, en primavera para cazar focas en el hielo marino flotante.

En pocas palabras, si no hay suficiente hielo marino, las focas no pueden salir al hielo y los osos polares no pueden seguir cazando.

En los últimos años, el hielo marino se ha retirado tanto de la costa que los osos se han visto obligados a ir a la deriva sobre el hielo en aguas profundas -a veces de casi una milla de profundidad- que están desprovistas de sus presas.

