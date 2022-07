El calor abrasador unido a la alta humedad probablemente afectará a millones de estadounidenses hasta finales de julio

Entornointeligente.com /

(CNN) — Se espera que el calor abrasador agravado por la humedad sofocante persista hasta el final del mes en muchas partes de EE.UU., donde millones de personas probablemente soportarán temperaturas por encima de los 38 °C.

Más de 55 millones de estadounidenses, desde el oeste hasta Nueva Inglaterra, estaban bajo advertencia o aviso de calor a primera hora de este viernes.

«Se espera un calor récord en el noreste de EE.UU. este fin de semana, mientras que persisten (las temperaturas) por encima de la media en el centro-sur de EE.UU.», escribió este jueves el Centro de Predicción Meteorológica.

Hace tanto calor en todo el mundo que las carreteras se levantan, se recubren puentes con papel aluminio y los techos se derriten La temperatura más alta registrada este jueves fue en el Valle de la Muerte, California, que alcanzó los 50 grados Celsius, según los datos preliminares recogidos por el centro de predicción .

La doble combinación de altas temperaturas y humedad represiva elevará el índice de calor —cómo se siente el aire— a por lo menos 40 °C en muchas áreas, haciendo que las condiciones sean especialmente peligrosas, advirtió el centro de predicción.

publicidad La ciudad de Dallas registró su primera muerte del año relacionada con el calor, una mujer de 66 años que tenía condiciones de salud subyacentes, dijo este jueves el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado.

En Arizona, las autoridades del condado de Maricopa informaron de que al menos 29 personas murieron por cuestiones relacionadas con el calor desde marzo, la mayoría de ellas al aire libre. Esto se compara con las 16 muertes reportadas durante el mismo período en 2021, dijo el departamento de salud pública del condado. Se están investigando otras docenas de muertes en el condado por causas relacionadas con el calor.

Las peligrosas temperaturas han empujado a los líderes estatales y locales a emitir emergencias de calor y ofrecer recursos a los residentes vulnerables. Están implorando a los residentes que se mantengan hidratados y limiten el tiempo al aire libre tanto como sea posible.

Ola de calor sin precedentes golpea a EE.UU. 4:18 En Filadelfia, las autoridades ampliaron la emergencia sanitaria por calor hasta este domingo, lo que significa que los recursos, incluidos los centros de refrigeración, las visitas a domicilio de equipos especiales y la mejora de la assitencia diurna para las personas sin hogar, seguirán estando disponibles durante el fin de semana.

Y en Washington, el alcalde también anunció una emergencia por calor efectiva hasta el lunes de la semana próxima, ya que se espera que las temperaturas sean de 35 °C más. También se han abierto refugios y centros de refrigeración para atender a quienes los necesiten, dijo el alcalde.

El calor extremo en EE.UU. también se ha reflejado en la situación mortal en Europa, donde se han batido récords y el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales ha puesto a 19 países europeos en alerta de «peligro extremo» por incendios forestales.

Se avecina un fin de semana difícil Más del 85% de la población, es decir, 275 millones de estadounidenses, podrían ver temperaturas altas superiores a los 90 grados durante la próxima semana. Y al menos 60 millones de personas podrían ver temperaturas altas de 100 grados o más durante los próximos siete días.

«En lo que va de semana, se han batido 60 récords diarios de temperatura alta, ya que el peligroso calor ha envuelto a gran parte de la nación», escribió el Centro de Predicción Meteorológica. «Es probable que se establezcan más récords durante la próxima semana», dijo.

Los valores del índice de calor —la temperatura que se siente cuando el calor se combina con la humedad— podrían superar los 38 grados Celsius en varios estados hasta este fin de semana, especialmente en el Medio Oeste, el Sudeste y la Costa Este.

Algunas ciudades de EE.UU. establecieron récords de calor esta semana con temperaturas de hasta 46 grados centígrados La región del centro-sur puede esperar ver temperaturas altas de tres dígitos todos los días entre este domingo y el próximo jueves, señaló el centro de predicción.

Las temperaturas diurnas podrían superar los 38 °C en gran parte del suroeste, con algunas zonas que superan los 43 °C, según el centro.

«Es probable que las mínimas nocturnas permanezcan en los 26 °C en muchos lugares, proporcionando poco alivio nocturno», escribió el centro.

Las altas temperaturas también amenazan al ganado Mientras las altas temperaturas siguen oprimiendo a gran parte del país, las autoridades también se enfrentan a la protección de los agricultores y su ganado.

En Missouri, el gobernador declaró la emergencia por sequía en 53 de los más de 100 condados del estado para permitir a los granjeros utilizar el agua de los parques estatales. Los funcionarios también están considerando la posibilidad de utilizar los parques para cultivar heno que ayude a alimentar a los animales de los granjeros.

Record-breaking heat is expected over the Northeast US this weekend, while above-average temps persist in the South Central US. Early next week, an upper level high will build over the Pacific NW, establishing a multi-day heat wave w/ temps reaching 10-15F above normal 🌡️ pic.twitter.com/YNVpv6Gfi6

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 21, 2022

La situación en Texas es tan grave que los ganaderos se están quedando sin agua, lo que les obliga a vender su ganado a un ritmo no visto en más de una década, según David Anderson, economista especializado en ganadería de la Universidad A&M de Texas.

Las condiciones de sequedad y calor están provocando esencialmente la muerte de la hierba, adelgazando gravemente los pastos donde pasta el ganado, lo que deja a muchos ganaderos sin otra opción que enviar al matadero el ganado que no pueden alimentar.

«Muchos ganaderos dependen de estanques y depósitos que captan las precipitaciones», dijo Anderson. «He oído muchas historias sobre productores que se han quedado sin agua».

Andy Rose, Paradise Afshar, Dakin Andone, Amir Vera y Amanda Musa de CNN contribuyeron a este informe. Calor Ola de calor

