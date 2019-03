El Cagliari deja al Chievo Verona al borde de la Serie B

Entornointeligente.com / El Cagliari venció por 3-0 este viernes al colista Chievo Verona , en el partido que abrió el programa de la vigésima novena jornada de la Serie A italiana, y dejó al conjunto veronés al borde del descenso a la Serie B . Tres goles en la primera mitad, firmados por Fabio Pisacane (m.16), el brasileño Joao Pedro (m.33) y el moldavo Artur Ionita (m.43), acabaron con un Chievo que, a falta de nueve jornadas para el final, está a catorce puntos de la salvación y con un partido más. En el estadio Bentegodi de Verona (norte), el Cagliari no tuvo piedad de un Chievo en total crisis, que jugó los últimos 40 minutos con diez hombres por la expulsión a Federico De Paoli , y le castigó con su decimoséptimo revés del año. El equipo que entrena Domenico Di Carlo apenas logró un triunfo en esta campaña y suma once puntos en la clasificación . Solo un milagro deportivo puede evitar su descenso a la Serie B tras once años consecutivos en la máxima categoría. El Cagliari celebró su segunda victoria de la temporada fuera de casa y se colocó decimotercero , con 33 puntos. . Chievo ItaliaLINK ORIGINAL: As

