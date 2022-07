El Cachapazo de Dante Rivas y la revolución dentro de la revolución

Entornointeligente.com /

No tengo una pizca de duda, que el 1*10 tiene excelentes resultados en Margarita y en el resto del país. La duda no me cabe y el nivel de excelente que le colocó el camarada Dante Rivas en un reciente artículo (mis cosechas), puede ser una gran verdad. Yo presenté una situación y en pocos días (dos más o menos) vino una comisión a ver el hecho y prometieron atención

La única objeción que colocó al punto, es que el amigo Dante Rivas, pudo haber sido más convincente con esto de excelente. Como dirigente, Dante Rivas debe tener los pelos del burro en la mano y pudo hablarnos sobre las para calificar este 1*10 como excelente. Pudo también decirnos, qué explicación tiene este excelente para entender, temas que para Chávez fueron claves. Sólo tenía que hacer uso de los datos que debe llevar el PSUV en Nueva Esparta.

Así; el camarada Dante tenía la posibilidad de ser más convincente. Si Dante no refriega en el juicio, que 500 reclamos que llegaron a través del 1*10 en Margarita, fueron atendidos y resueltos 499 y que el grave problema del agua que sufren los municipios Tubores, Díaz, Marcano y Gómez en Margarita, ya está casi resuelto. Planteado de esta manera, esto de excelente se vería más claro.

Este martirio de más de 60 días sin agua, definitivamente no es tan grave como se dice o mucha gente ingenuamente cree. Todos esperamos que algún día salga agua por las tuberías.

Pero no es este, el mejor punto de este nuevo artículo de Dante. En este, puede leerse muy claramente todo un tratado político que contiene una versión de esa cosa con la cual, muchos chavistas críticos hemos soñado. En este nuevo artículo de Dante Rivas, usted puede leer, sobre el comienzo de una revolución dentro de la revolución. Dante Rivas nos cuenta de la revolución que él está viviendo internamente. Comienza a contarnos este singular y apoteósico acontecimiento que vive. Dice el camarada: «el avance de este hermoso proceso de producir, de cosechar la tierra, que emprendí hace unos meses con mi familia. Iniciamos con coco, ají, maíz y estamos trabajando también con plátanos. Quisimos e hicimos: ¡Estamos cultivando!» https://www.aporrea.org/ regionales/a313993.html

Inicio con coco. O sea, si inició con coco, puedo intuir, que Dante no está tan jodido como la mayoría de los venezolanos. Sembrar coco ahorita lleva su tiempo, pero la espera la aguanta con el ají y el maíz, que reclama menos tiempo. Esto y lo digo con absoluta responsabilidad, es lo más trascendente que he visto, después de la victoria de Chávez en 1998.

Este hecho, lo debe estar revisando Castro Sotelo, porque una cosa es ser un burgués revolucionario y otra, es que Dante Rivas esté sembrando y se venga con esta revolución interior, que ahora debería tener a todo el plantel de ministros y altos funcionarios del gobierno en la pose de Juan Peña.

Si esto ya es muy extraordinario, imagínese ahora un Dante Rivas de productor agrícola y de hacedor de cachapa. Muy bien, le vendría a esta revolución, si todo el ejército de burócratas que vive metiéndonos embustes con esto del Chavismo y la revolución Bolivariana, adoptarán la revolución que por dentro vive Dante Rivas. Un acontecimiento extraordinario sería ver a este ejército de burócratas sembrando y promocionando su cachapazo en cada una de las comunas donde deberían vivir. ¿Saben si un ministro vive en una comuna?

A Tacarigua, que es el pueblo de la cachapa, debe estar mosca, porque Dante Rivas puede dejar a Tacarigua sin sus cachapas y su feria de la cachapa. Si eso pasa, Tacarigua puede extinguirse, porque sin los conucos y sin esas buenas cachapas que se comen ahora mismo en Tacarigua, Tacarigua no es Tacarigua.

Aplaudo con todo, este esfuerzo de Dante Rivas en esto de meterse a sembrar y producir coco, maíz y ají. Menéndez, que es el ministro de Planificación, según creo debe estar ahora como Juan Peña. Espero que este aprendizaje que ahora experimenta el camarada Dante Rivas, le de para entender, que más importante que parcelar a Venezuela en conuco para dársela a los capitales extranjeros porque traen unos realitos que luego se llevan, es trabajar y poner a producir estos conucos.

LINK ORIGINAL: Aporrea

