El «caballo» de Ferrari galopó por el Red Bull Ring

CARACAS.- Charles Leclerc volvió a subirse a lo más alto del podio de la Formula 1 en un Gran Premio de Austria dramático, marcado por la lucha estratégica entre Ferrari y el equipo de casa, Red Bull, quienes lograron un segundo lugar inesperado con Max Verstappen gracias al abandono del otro «Cavallino Rampante», Carlos Sainz.

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022 Ocho carreras tuvieron que pasar para que el monegasco volviera a triunfar en la máxima categoría del automovilismo, desde el GP de Australia al comienzo de la temporada, lo que le permite meterse nuevamente en la pelea por el campeonato al escalar hasta el segundo lugar de la tabla.

En la carrera sprint de ayer algo había quedado demostrado, Ferrari tenía el ritmo para competir. Verstappen y Red Bull ganaron la prueba con autoridad de principio a fin, pero en ningún momento pudo sacarle una gran diferencia a los tifosi, quienes se veían confiados para la carrera oficial de este domingo al largar desde el 2do y 3er lugar.

Sin embargo, el arranque fue casi similar al de la jornada de ayer. Leclerc y Sainz salieron disparados desde que se apagaron los semáforos, pero el actual campeón mantuvo la punta al llegar a la primera curva para comenzar a distanciarse al frente.

La principal diferencia radicó en que en esta ocasión los de Maranello estaban trabajando en equipo. No peleaban entre sí por la segunda colocación, en cambio, Sainz se encargada de proteger a su compañero en el comienzo de hombres como George Russell (Mercedes) y Sergio Pérez (Red Bull) para que el monegasco pudiera ir en caza del líder.

Maniobra que resultó debido a que Russell y Pérez terminaron disputándose el 4to lugar llegando incluso hasta el contacto en la curva 4 que dejó fuera de combate al mexicano de la escuderia energética, quien debió retirarse poco tiempo después por daños que había sufrido.

Retomando la punta, el neerlandés mandaba en el GP de casa de su equipo con Leclerc siguiéndolo de cerca, manteniéndose en el rango del DRS (menos de un segundo de distancia), y Sainz agazapado en el tercero observando la situación un poco más atrás.

El momento del ataque ferrarista llegaría sobre el giro número 12 (de los 71 pautados), en el que superó de gran manera en la curva cuatro a Verstappen, quien ya tenía los neumáticos desgastados, para ser el nuevo líder del día.

Luego vendría el turno del español que se pondría segundo instantes después por la parada en box del «Toro Rojo». Ferrari estaba haciendo el 1-2 y los aficionados presentes en el Red Bull Ring estaban perplejos.

Esto se mantendría varias vueltas hasta que los punteros hicieron sus primeras paradas para cambiar las gomas e ir nuevamente a por Verstappen, quien había retomado el primer lugar, más adelante en la prueba. Hecho que terminó ocurriendo, ya que el RB18 estaba degradando demasiado rápido los neumáticos blancos (los más duros) y lo obligó a detenerse otra vez.

Los pits fueron un factor determinante desde el inicio. Cualquier error en la detención significaría una pérdida de tiempo en pista y, por ende, de posiciones, pero ambos equipos estuvieron correctos en este aspecto, por lo que la batalla en el tablero de ajedrez se trasladaba al circuito entre los tres pilotos que buscaban la victoria: Verstappen, Leclerc y Sainz.

Sin embargo, el gran día de este último llegaría a su fin muy pronto, puesto que cuando se encontraba en plena lucha con el neerlandés por el segundo lugar del podio su motor literalmente estalló hasta prenderse fuego al final de la curva cuatro, lo que lo llevó inevitablemente al retiro y la desazón.

Todo quedaba entre Leclerc, que iba al frente, y Verstappen, que se encontraba segundo sorpresivamente, quienes decidieron aprovechar el virtual safety car generado por el incidente de Sainz para hacer una última parada, calzar las gomas amarillas (más rápidas que las blancas que tenían) y dejarlo todo en los diez giros finales.

Para este momento ya Lewis Hamilton (Mercedes) había llegado hasta el tercer lugar gracias a una gran estrategia por parte de su equipo, quienes apostaron por la carrera a largo plazo, mientras que Esteban Ocon (Alpine) y Russell peleaban por el 4to puesto.

Pero si la carrera ya era dramática para este momento, todavía faltaba un último ingrediente, problemas para el líder de la prueba.

Segundos después del relanzamiento, Charles Leclerc le informó a su equipo que tenía problemas con el acelerador de su F1-75, hecho que avivó las esperanzas de victoria de un «Mad Max» que empujó con todo lo que tenía para alcanzar a su rival, pero que al final no le bastaron las pocas vueltas que quedaban del Gran Premio de Austria.

El siete veces campeón del mundo sigue sumando podios, confianza y unidades en la temporada y finalizó el día tercero con una sonrisa de satisfacción; su compañero de equipo acabó detrás de él en el 4to; mientras que Ocon, Mick Schumacher (Haas y piloto del día), Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren) y Fernando Alonso (Alpine) completaron el top ten.

La siguiente parada será en dos semanas, cuando la F1 llegue al circuito de Paul Ricard para el Gran Premio de Francia el 24 de julio.

