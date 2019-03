El buen anfitrión

Entornointeligente.com / Esta semana se anunció que el Perú, concretamente la ciudad de Arequipa, acogerá el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Este se efectuará en marzo del 2022, un año después de nuestro bicentenario. 31/3/2019 Esta buena nueva la anunció Mario Vargas Llosa, artífice de lograr que este trascendental evento académico se lleve a cabo por primera vez en el Perú, y que se efectúe en su tierra natal. Ya en noviembre del año pasado, durante su estadía en Arequipa como parte del Hay Festival, indicó que tenía el deseo de proponer a esa urbe como sede del Congreso de la Lengua. Explicó que era una de las actividades más importantes del mundo de habla hispana y que reunía a los más afamados estudiosos del idioma y a escritores de renombre. Nuestro Nobel agregó, en esa oportunidad, que propondría a Arequipa por haber demostrado saber hospedar un evento de la trascendencia del Hay Festival durante cuatro años. El Perú ahora tiene un nuevo reto: prepararse para acoger este evento. Uno más de los variados encuentros internacionales que el país recibe en los últimos años. No solo hablamos de actividades culturales, sino también de las más diversas. Desde cumbres como APEC hasta eventos deportivos como los Juegos Panamericanos, que se desarrollarán este año en Lima. Pero volviendo al Congreso Internacional de la Lengua, el que se haya elegido como sede a Arequipa es una demostración de que en el Perú se pueden llevar a cabo actividades de nivel no solo en la capital. Una rápida revisión de las personalidades que han participado en actividades en la Ciudad Blanca en los últimos años nos da nombres como Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos; Alessandro Baricco, responsable del best seller Seda; el escocés Irvine Welsh, creador de la saga de Trainspotting, y el chileno Alberto Fuguet. Eso solo para mencionar a las personas vinculadas con las artes. Desde hace dos décadas, en Lima se celebra el Festival de Cine de Lima. Ese encuentro, enfocado en la producción del sétimo arte latinoamericano, ha servido para que el público nacional tenga la oportunidad de interactuar con los responsables de las películas más representativas de países de la región. Esta actividad no se limita a Lima. Desde las primeras ediciones se contaba con alguna ciudad del interior que servía de subsede, pero desde hace un tiempo se ha ampliado a más urbes de provincia. Esto genera que no solo el público capitalino se beneficie de una actividad cultural atractiva y de alcance internacional, sino que también esta iniciativa –llevar el Festival de Cine más representativo del país al interior– tenga continuidad; una demostración de que existe una demanda por productos diferentes a los que ofrece la cartelera comercial. Dicho sea de paso, muchos de los invitados extranjeros que pasan por ese festival destacan la hospitalidad peruana como razón para volver más de una vez. Una buena actitud que no debemos descuidar. LINK ORIGINAL: El Peruano

