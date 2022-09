El boxeador dominicano Carlos Adames «El caballo bronco», asegura será campeón mundial

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- Pese a no subestima a ningún contrario Carlos «El Caballo Bronco», aseguró que le brindará otra corona mundial al país el próximo 8 de octubre cuando enfrente al mexicano Juan Macías Montiel.

El combate a ser celebrado en los Ángeles California en disputa el título del peso mediano (160 libras) que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Adames, quien es nativo de Elías Piña, presenta marca de 21 victorias en contra de una derrota con 16 nocauts, en cambio Macías tiene foja de 23 triunfos, todos por nocauts, cinco derrotas y dos empates.

«Yo sé que el compromiso es fuerte, primero es contra un mexicano que todo el mundo sabe quiénes son ellos en el boxeo, pero además tú no puedes subestimar a un hombre que has ganado todos sus combates por nocaut, pero lo importantes es que he trabajado duro y con mucha conciencia para este combate», declaró Adames desde su campo de entrenamientos establecido en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Asimismo, Adames expresó que lo del día ocho será el inicio de grandes cosas para él, su familia, sus allegados y el boxeo dominicano en sentido general.

«El día ocho de octubre de grandes cosas que vienen para mí, mi familia, mis allegados y el boxeo dominicano, sé que, ganándole a Macías, vendrán luego los grandes nombres y las grandes peleas y los dominicanos conseguiremos el buen sello que nos corresponde en el boxeo», aseveró Adames.

«El Caballo Bronco», buscará convertirse en el cuarto campeón mundial de la actualidad para la República Dominica.

Al momento República Dominicana cuenta con tres campeones en las personas de Erick Rosa «El Mini Packman», Héctor Luis García y Alberto «La Avispa Puello»

En su anterior combate Adames derrotó al cotizado boxeador ruso Sergiy Derevyanchenko, a quien venció por decisión.

Mientras que Montiel, quien ha combatido con boxeadores de la talla de Jermall Charlo, Jaime Munguía entre otros, viene de derrotar por nocaut a Christian Soto.

El combate entre Adames y Montiel será trasmitido al mundo a través de la cande a de televisión Show Time y recientemente estuvo siendo promocionado en México con la presencia de ambos boxeadores.

«Quiero aprovechar para agradecer a los mexicanos por su deferencia para conmigo, me trataron bien a pesar de que voy a combatir con uno de ellos, esto es deporte y que bueno que ellos lo entienden», dijo.

Adames es considerado como uno de los mejores boxeadores de su división tanto así que su nombre ha sido mencionado para para posibles combates con púgiles de la talla de Jermall Charlo, Jaime Munguía y hasta Saúl «Canelo» Álvarez.

