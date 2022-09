El bolso de piel que lo tiene todo para ser nuestro aliado favorito del otoño, por menos de 45 euros en Primeriti

Entornointeligente.com /

Hay ocasiones en las que la suerte nos acompaña y con una sola compra, damos con la pieza perfecta, ese 24/7 que es tan versátil y práctico que apetece llevarlo a todas horas. Es el caso de algunos bolsos que dan tanto juego que es como tener varios en uno solo.

El bolso en cuestión tiene un diseño cuadrado, tipo tote en piel marrón oscuro (casi negro) con doble asa: una para llevarlo bandolera y otro para lucirlo en la mano . Es sin duda el clásico bolso discreto que no desentona jamás y que no aburre nunca, porque aporta pero sin recargar demasiado el look.

La buena noticia es que podemos incluirlo en nuestra colección de accesorios básicos por muy poco, ya que en Primeriti tiene un descuento del 75% lo que se traduce en un precio ideal de solo 180 44,99 euros.

