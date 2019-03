El Bolillo advierte: “Ecuador va a pasar dificultades en la Copa América”

Entornointeligente.com / Hernán Darío Gómez , seleccionador de la Tri , justificó el irregular funcionamiento del combinado nacional en la derrota ante Estados Unidos debido al poderío del rival.

“Todos vemos el partido de una manera, hace años yo he enfrentado a equipos de Estados Unidos y este es al mejor que he enfrentado. Se armó rápido, juega a los toques y es complicado de marcar, por eso valoro algunas cosas de mi equipo”, comentó el colombiano.

Bolillo, quien llevó a Ecuador al primer Mundial en Japón Corea 2002 , no duda del compromiso de sus jugadores con su propuesta. “No es que Ecuador no quiera, todos salen a intentar, el equipo contrario a veces lo somete a uno”, dejó saber el estratega, no sin mencionar que el tanto del rival llegó por “una jugada desafortunada”.

El Bolillo, quien dirigió a Panamá en el Mundial pasado, reconoce que la Tricolor “va a pasar dificultades en la Copa América”, aunque dejó claro que su aspiración es llegar lo más lejos posible, no obstante su principal objetivo es clasificar al Mundial Catar 2022 .

Al ser cuestionado sobre una alineación base en su conjunto, el cafetero precisó que “ojalá para inicio del otro año ya tengamos un equipo consolidado”.

La selección ecuatoriana tenía previsto volver a los entrenamientos de cara al duelo frente a Honduras, que se disputará el próximo martes 26 de marzo en Nueva Jersey . Bolillo dijo que analizará el estado de sus elementos para pensar en el equipo que colocará ante los catrachos .

