El bikini de Aitana tiene la combinación de colores que mejor queda cuando estás bronceada

No sabemos si toda la ropa que lleva Aitana está sacada de nuestros deseos o es que cuando se la vemos puesta no podemos evitar quererla para nosotras. Sea como sea, con este conjunto ha vuelto a conseguirlo porque aúna a la perfección la simplicidad de un bikini de triángulo con los colores más favorecedores para un bronceado.

En Trendencias Aitana tiene el vestido de verano que podemos fichar súper parecido en las rebajas de Algo Bonito La joven cantante tiene la mejor colección de moda de baño, porque después del bañador negro de Aitana llega este bikini. Se trata de diseño clásico con top de triángulo, pero lo especial está en las tonalidades. Azul, rosa y amarillo en formato color-block muy favorecedor y se convierten en el combo de colores de moda esta temporada .

Aitana tiene un tono de piel bastante morenito por naturaleza, pero en verano ella ha sabido potenciar su bronceado dorado aún más. Lo ha conseguido gracias a este combo cromático , con un bikini firmado por Princess Rio Biquinis que cuesta 45 euros y aún está disponible.

Otros bikinis color-block que triunfan en 2022 Si el look en particular de Aitana no es para ti, pero aún así quieres sumarte a la tendencia de baño color-block , estos tres bikinis con colores contrastados de Lefties , Women’Secret y Quicksilver podrían ser los que te conviertan en la estrella más brillante de la primera línea de playa.

Conjunto de bikini en fucsia y naranja de Women’Secret, 24,98 euros .

Conjunto de bikini en fucsia y naranja

PVP en Women’Secret 24,98€ Bikini color-block en tonos pastel: sujetador de aro ( 8,99 euros ) y braguita ( 6,99 euros ) en Lefties.

Top de bikini en color-block con aros

PVP en Lefties 8,99€ Braguita alta de bikini en color-block

PVP en Lefties 6,99€ Bikini deportivo en color-block de Quicksilver: top ( 27,99 euros ) y braguita ( 32,19 euros ).

Top de bikini deportivo en color-block de Quicksilver

PVP en El Corte Inglés 27,99€ Braguita de bikini en color-block de Quicksilver

PVP en El Corte Inglés 32,19€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | @aitanax , Women’Secret , Lefties , El Corte Inglés .

