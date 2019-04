  El Bayern-Dortmund más esperado

Entornointeligente.com / Desde la final de la Liga de Campeones de 2013, en la que el Bayern se impuso al Dortmund, no había habido un clásico que despertase tantas expectativas como el de este sábado. La Bundesliga vive en esta temporada algo que no había vivido durante años que es una lucha abierta por el título. El Dortmund llega al clásico como líder, con dos puntos de ventaja sobre el Bayern. El resultado del clásico puede resultar decisivo en la lucha por el título aunque, en vista de las fases de irregularidad que han tenido los dos equipos, todavía pueden pasar cosas en las jornadas que faltan. El Dortmund, que dominó la primera vuelta del torneo y llegó a tener una ventaja de nueve puntos sobre el Bayern, tuvo después un bajón del que parece haberse recuperado. Los dirigidos por Lucien Favre acaban de recuperar el liderato con una victoria por 2-0 ante el Wolfsgburgo, con dos goles de Paco Alcácer en el descuento y aprovechando el empate a un gol del Bayern ante el Friburgo. El Bayern, que tuvo una fase en que se mostró intratable y llegó a despojar al Dortmund del liderato, ha mostrado debilidades en sus últimos dos compromisos. Primero, el empate decepcionante ante el Friburgo y luego el partido loco de cuartos de final de la Copa de Alemania en el que se terminó imponiendo por 5-4 al Heidenheim, equipo de la segunda Bundesliga. “Atacar es lo que divierte pero defender también forma parte del fútbol y no podemos permitir que el Heidenheim nos haga cuatro goles”, dijo después del partido el entrenador Niko Kovac. Dentro del equipo parecen tener claro de que para imponerse al Dortmund no basta un rendimiento como el mostrado ante el Heidenheim, aunque el Bayern haya jugado desde el minuto 15 con diez hombres por expulsión de Niklas Süle. Sin embargo, algo que el Bayern puede haberse llevado de ese partido es el espaldarazo moral de haber ganado un partido loco y que lo tuvo todo para perder. En lo personal, el sábado el Dortmund tendrá que prescindir del exmadridista Achraf Akimi, que se perderá el resto de la temporada por una fractura en el pie derecho, y de Abdou Diallo Christian Pulisic, que tienen problemas musculares. En el Bayern faltarán con seguridad Arjen Robben y Corentin Tolisso que están recuperando la forma tras haberse repuesto de sendas lesiones. De otro lado, el meta Manuel Neuer ha causado baja por problemas en el gemelo izquierdo en los últimos dos partidos. El plan es que juegue el sábado pero todo dependerá de los entrenamientos de hoy y mañana. El siguiente es el programa completo de la jornada: Viernes: Maguncia-Friburgo (20:30) Sábado: Wolfsburgo-Hannover, Hertha-Fortuna Düsseldorf, Schalke-Eintracht Fráncfort, Bayer Leverkusen-RB Leipzig y Stuttgart-Núremberg (15:30). Bayern-Borussia Dortmund (18:30). Domingo: Augsburgo-Hoffenheim (15:30) y Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen (18:00). LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com