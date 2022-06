El barril de petróleo supera los US$120 por una recuperación de la demanda de temporada en mercado ajustado

Entornointeligente.com /

El petróleo extendió las ganancias el miércoles por encima de los US$ 120 el barril desde el cierre más alto en tres meses a medida que aumenta la conducción de vehículos por la temporada de verano en Estados Unidos y China emerge de los confinamientos del virus Covid-19.

Los futuros del West Texas Intermediate aumentaron 1% a US$ 120,60 el barril después de subir un 0,8% el martes. Los futuros han fluctuado cerca de un máximo de tres meses en lo que va de la semana, ya que bancos como Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley subrayaron los pedidos de precios más altos en los próximos meses. El Brent para entrega en agosto, en tanto, subía 0,8% a US$ 121,56 el barril .

El martes, el Instituto Americano del Petróleo informó que las reservas de gasolina de Estados Unidos aumentaron en 1,82 millones de barriles la semana pasada, según personas familiarizadas con los datos. Es poco probable que eso proporcione mucho alivio a un mercado de combustible ajustado, con inventarios en el nivel estacional más bajo en años.

El mercado del petróleo ha mantenido su impulso alcista este año a medida que las economías se recuperaron de la pandemia, aunque la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el resurgimiento del virus en China ha provocado una volatilidad extrema en ocasiones. Beijing continúa revirtiendo sus restricciones de Covid-19 a medida que disminuyen las tasas de infección. La semana pasada, la OPEP+ aumentó la producción más de lo que había planeado previamente, aunque el grupo ha tenido problemas para cumplir sus objetivos en los últimos meses.

«Hay un cambio en el enfoque de una mayor producción de la OPEP+ hacia la disminución de la capacidad disponible», dijo Hans Van Cleef, economista sénior de energía de ABN Amro Bank NV. «Me resulta difícil ver argumentos para precios más bajos en el corto plazo».

