El Barcelona podría buscar un sustituto para Gerard Piqué

Entornointeligente.com /

Gerard Piqué ha recibido la noticia de que puede dejar el Barcelona, en lo que supone un nuevo revés para el internacional español.

El ex defensa del Manchester United ha pasado un año muy malo tras separarse de su pareja, la cantante Shakira. Un comunicado de la pareja a principios de este mes confirmó su separación. El comunicado decía así: «Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, les pedimos que respeten su privacidad. Gracias por vuestra comprensión».

Si su vida personal se ha torcido, su futuro sobre el terreno de juego también parece incierto. Según el medio español Sport, el entrenador del Barcelona, Xavi, se reunió con el central y le comunicó que no era necesario para la próxima temporada.

No se duda de la capacidad de Piqué, pero sí de su estado de forma y de su conducta poco profesional, ya que hay otros intereses fuera del terreno de juego que parecen distraerle. Mientras tanto, se sugiere que los gigantes catalanes podrían buscar un sustituto para Piqué: la estrella del Sevilla Jules Kounde ha sido vinculada con un cambio de verano al Camp Nou.

A pesar de que Xavi se ha pronunciado sobre la posición del defensa en su plantilla, parece que su salida del Barcelona no será fácil. Se detalla que el gigante catalán todavía debe al jugador de 35 años 40 millones de euros (35 millones de libras), una cantidad que el propio defensa estará deseando recibir.

Además, le quedan dos años de contrato, por lo que hay muchas posibilidades de que siga en el Barça, como mínimo, en un futuro próximo. Cualquier salida pondría fin a los 14 años que el español lleva en el club de la Liga, desde que regresó a ella procedente del Manchester United.

Desde entonces ha disputado 602 partidos con el club en todas las competiciones, ganando ocho títulos de liga, cuatro Ligas de Campeones, seis Copas del Rey y otros muchos trofeos. Además, el defensa se ha convertido en un icono de la selección española, con la que ha disputado 103 partidos y ha ganado la Copa del Mundo en 2010.

A pesar de las lesiones, Piqué disputó 39 partidos con el club y marcó tres goles.

Curiosamente, el defensa insinuó el año pasado que se vería obligado a colgar las botas si no podía seguir jugando con el Barcelona. Dijo: «Esta puede ser la última temporada, sí. Voy año tras año, así que no puedo garantizar que vaya a estar allí la próxima temporada. El día que sienta que no puedo ayudar más al Barça, me retiraré».

Por supuesto, está por ver si se queda o se va del Barcelona, pero en cualquier caso, Xavi espera ayudar al club a realizar una mejor temporada el próximo curso. Los catalanes terminaron a 13 puntos de su acérrimo rival, el Real Madrid, en la carrera por la Liga, mientras que también cayeron en la Europa League tras no superar su grupo de la Liga de Campeones.

ENLACE ORIGINAL: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/pique-barcelona-shakira-break-up-27224309

VEA TAMBIÉN: Cómo se conocieron Shakira y Piqué, y cómo llegaron a terminar » EntornoInteligente

Entornointeligente.com