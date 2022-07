El Barcelona esta cerca de concretar un nuevo «robo» al Chelsea

Entornointeligente.com /

Jules Koundé está muy cerca de convertirse en jugador del FC Barcelona, después de que el conjunto azulgrana irrumpiera en las negociaciones con el Sevilla desde la madrugada del sábado, a pesar de que el Chelsea parecía tener un acuerdo cerrado con el cuadro hispalense por una cifra cercana a los 55 millones de libras.

El Barcelona ha ganado mucho terreno en la carrera por el traspaso del central francés y, ahora mismo, lidera la carrera. Los culés están a la espera de enviar una oferta al Sevilla que, si bien no superará a la que ya había presentado el conjunto londinense, tiene una estructura que agradaría más a los andaluzes, asegurando además el pago en dos plazos, mientras que el Chelsea proponía tres.

Barcelona feelings, again in the same direction: Jules Koundé, considered ‘close’ ※ he wants the move. Chelsea are already exploring other options, as deal with Sevilla’s stalling since last week. 🚨🇫🇷 #FCB

Hasta ahora, desde el la acera del Sevilla habían negado cualquier acercamiento por parte de los azulgrana y que solo estaban negociando con el Chelsea. Dichas conversaciones podrían comenzar en breve, puesto que los culés la están preparando y sería de 50 millones de euros netos + diez en variables, insistiendo en que aún no ha sido presentada.

La posición de los ‘blues’ es de indignación y molestia por cómo se ha desarrollado el tramo final de la operación por el prometedor central de 23 años. Pensaban que lo tenían atado y, aunque enviaron toda la documentación y establecieron los contactos pertinentes, nunca tuvieron la luz verde final, ni por parte del Sevilla ni del jugador. En este sentido, en Inglaterra apuntan que ya estarían listos para desistir en el fichaje.

