El Barcelona cerró su gira norteamericana con victoria

El Barcelona venció sin dificultades por 0-2 a un New York Red Bull que no creó en todo el partido ni una sola oportunidad de verdadero peligro, encuentro en el que Lewandowski no logró estrenarse para su nuevo equipo pese a intentarlo por todos los medios.

El campo del Red Bulls había sido tomado por los aficionados blaugranas -los hinchas locales fueron invisibles- , que jalearon sin cesar a su equipo, hoy con la equipación amarilla, además de jalear con especial cariño el nombre de Gerard Piqué y el del entrenador catalán.

Xavi Hernández sacó hoy a 22 jugadores al campo para darle rodaje a toda su plantilla en este su último partido de la serie de amistosos en Estados Unidos, donde cosechó cuatro victorias, dos ante equipos locales y el resto ante el Real Madrid y la Juventus.

A priori, el equipo local, uno de los más potentes de la liga estadounidense, iba a darle más trabajo a la visita, pero estuvo totalmente desdibujado y el Barcelona no hizo sino pasearse por su cancha, creando numerosas situaciones de peligro pero sin gran acierto a la hora de definir.

En la primera parte, el peligro llegaba a la guardería del local Colonel, sobre todo desde la banda derecha con un Araújo muy activo que subía desde su posición y un De Jong que hizo de medio centro y que quiso mostrarse más activo que en días pasados.

Pero casi todas las ocasiones las crearon Dembelé o Raphinha, quienes buscaban todo el tiempo a Lewandowski, lo mismo que hacía el público, que lo apoyaba particularmente con ganas de verlo marcar el primer gol de su nueva vida en el Barça.

El polaco sigue con hambre de gol, pero no ha podido definir en ninguna de las ocasiones de que dispuso, pese a que lo intentó una y otra vez, con los pies y la cabeza, unas veces entregando débiles pelotas al portero y otras disparando muy por encima del larguero.

El tanto del Barça llegó finalmente en el minuto 40 del primer periodo, cuando tras una asistencia de Raphinha desde la izquierda, Dembelé no lo dudó y mandó un derechazo cruzado ante un Colonel que no pudo hacer nada.

En la segunda parte se repitieron las tornas de la primera: aunque el Barcelona salió totalmente renovado, con Piqué organizando el juego desde atrás, los locales no pudieron sobreponerse a un dominio insultante (posesión del balón blaugrana superior al 70%).

Fue Ansu Fati el que en la segunda parte buscó con más ansias el gol, aunque terminó embarullándose con la pelota la mayor parte de las ocasiones, y cuando llegó el segundo tanto fue de forma inesperada: en un ataque protagonizado por Memphis, el guardameta y uno de los centrales fallaron garrafalmente en un intento de rechace y le dejaron el balón en los pies a un Depay que solo empujó el balón a la red casi sin fuerza.

Era el minuto 87 y ya casi no quedaba nada más que demostrar. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, el campo empezó a ser invadido por espontáneos que ansiaban una fotografía con sus ídolos del Barcelona, y aunque la seguridad privada y la policía se emplearon a fondo, no pudo evitar que una decena de personas accedieran al campo y pusieran una mancha en lo que había sido una fiesta.

