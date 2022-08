El baloncesto del Valle del Cauca atraviesa por una crisis institucional y urge solución

Entornointeligente.com /

El baloncesto vallecaucano pasa por una crisis deportiva que urge una solución inmediata. Entrenadores, jugadores y algunos directivos rechazan los manejos administrativos que se han dado últimamente en la Liga. Una situación que no es común verla en el baloncesto del departamento y que ha hecho que personajes como Jorge Luis Rivas alcen su voz para encontrar una solución a este problema.

De haber sido campeones en los Juegos Nacionales en 2019 pasaron a estar eliminados en cada una de las categorías tanto en la rama femenina como la masculina para la edición 2023. Solamente una sub 19 tiene la esperanza de un repechaje para estar en Caldas el próximo año. Esta es la realidad de la Liga Vallecaucana de Baloncesto.

Es extraño ver al Valle en esta crisis de nivel deportivo en el baloncesto. Entre el 2021 y 2022 se consiguió un solo título. El departamento ha sido potencia en este deporte y ahora está a puertas de no tener un solo representante en los Juegos Nacionales del 2023 en el Eje Cafetero.

Además, un conflicto de intereses ha dañado el ambiente de la Liga del Valle, que llegó a tal punto de quebrar la interna entres los clubes y la Liga.

Esta denuncia la encabeza el profesor de baloncesto Jorge Luis Rivas, organizador de torneos de semilleros deportivos en el departamento. Él asegura que se tocó fondo: «Solamente hay una categoría que está buscando el repechaje para los Juegos Nacionales del 2023. Esto es algo que nunca ha pasado con el Valle».

El entrenador Rivas hace un reclamo del bajo nivel deportivo que está viviendo la Liga de Baloncesto en cada una de las categorías. Solamente la sub 17 masculina tiene la opción de clasificar por el repechaje.

«No es posible que estemos eliminados de todo. Alex Sabogal no debería seguir dirigiendo por su rendimiento. Todos los equipos de ese repechaje aseguran y se burlan del Valle por ser el más fácil del grupo», expresó Rivas.

El entrenador Sabogal hace parte de la Liga desde el ño 2017. Llegó como asistente ténico y ahora ha encabezado más de una categoría de esta disciplina. Los resultados han sido un fracaso en los últimos dos años.

Además, Jorge Luis denuncia que Sabogal no dejará su cargo por ser el esposo de la presidenta de la Liga, Verónica Nieto. Según el entrenador, esto no debería suceder: «Ella no le va a pedir la salida a su esposo. La sub 19 es el último chance de poder ir a los Juegos Nacionales y Sabogal no debería ser el candidato a dirigirla».

Estos malos manejos administrativos han generado que haya una ruptura entre los clubes del Valle y la Liga. Alrededor de 30 de ellos se están uniendo y creando su propia asociación, separada a la de Indervalle.

«Ninguno de ellos quieren prestar sus mejores jugadores competitivos para la Liga. Algunos han hecho el esfuerzo de ir y cuando llegan ni siquiera los ponen. Hasta que no renuncie la presidenta Nieto, no volverán a prestarlos», dijo Rivas.

Por último, el entrenador asegura que ya hay varias ligas a nivel nacional que están detrás de los mejores jugadores masculinos y femeninos para llevárselos y que compitan en nombre de ellos el próximo año.

Lo que ha dicho Indervalle

El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, sostuvo una reunión con los entrenadores y la presidente Verónica Nieto el martes pasado, para dialogar sobre esta situación.

«Vamos a tomarnos un trabajo de dos semanas para analizar la situación de la Liga. Por el momento, nadie saldrá», dijo Carlos Felipe López para el Noticiero 90 Minutos.

Y agregó: «Le pedimos a la Liga que mantenga la lista de entrenadores. Son nueve en total los que hacen parte hoy en día. Vamos a trabajar todos en conjunto para atender las quejas que hay con cada uno de los representantes del baloncesto vallecaucano».

El País intentó comunicarse con la Presidenta de la Liga, pero no fue posible conocer su versión.

Resultados

entre 2021-22:

Julio César Arce: en el 2021 fue tercero y segundo en la Sub 17 y Sub 13 femenina, respectivamente.

Guillermo Moreno: Fue cuarto (2021) y tercer lugar (2022) en la Sub 18 femenina.

Alex Sabogal: Cuarto lugar con la Sub 18, con la Sub 17 y la Sub 13, segundo lugar (esto en el 2021). Sexto lugar con la Sub 18 y octavo lugar con la Sub 19 (2022), en la categoría masculina, 2022.

James Valdés: Primer lugar en la categoría sub 14 2021, masculino.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com