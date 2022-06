El baile sensual de Dua Lipa que se viralizó en redes sociales

Entornointeligente.com /

Dua Lipa participó del Lovestream Festival en Bratislava y su presentación no pasó inadvertida. La cantante británica encendió la capital de Eslovaquia con su magnetismo, y en las redes sociales no pudieron evitar festejar su performance, que incluyó arriesgados pasos de baile.

La artista se subió el sábado al escenario con un particular look: vistió una minifalda plateada y un top haciendo juego. Con el pelo suelto, estilo savage, el momento más festejado fue cuando Dua Lipa cantó «Pretty Please». Las imágenes del momento exacto en el que la cantante, hija de refugiados albano-kosovares, realiza un lento meneo mientras pronuncia las estrofas de su canción no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

don't think i'll ever get over this dua lipa video pic.twitter.com/9maNwZuRhs

Desde una cuenta de Twitter en honor a la artista publicaron un extracto del recital en el que se ve el sensual baile. En el video, que dura poco más de 35 segundos, se la escucha a Dua Lipa cantar «Hate it when you leave me unattended, ’cause I miss ya, and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down?» (en español, «Odio cuando me dejas sola, porque te extraño y necesito tu amor. Cuando mi mente se vuelve loca, ¿podrías ayudarme a reducir la velocidad?»). Mientras, con un movimiento en el que balancea la cadera, la cantante de 26 años baila de forma muy sensual, y el público enloquece.

El tuit rápidamente se viralizó y el video superó los 16 millones de views. Además, se llenó de comentarios de usuarios que elogiaron la destreza de la cantante y quedaron maravillados con sus dotes para el baile.

Dua Lipa y Arón Piper Hace unos días, Dua Lipa fue grabada mientras bailaba muy pegada al actor Arón Piper. El video tomó por sorpresa a los fanáticos alrededor del mundo, dado que nadie se imaginaba que la vida de los dos artistas podrían cruzarse.

Dua Lipa es una artista consagrada, que alcanzó la cima de la música pop al ganar tres Grammys, a la vez que cuenta con más de 69 millones de oyentes en Spotify, recorre el mundo realizando shows y hasta grabó colaboraciones con leyendas como Elton John. Por su parte, Piper es un actor germano-español que, si bien tiene una trayectoria, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Ander Muñoz en la serie de Netflix Élite.

En el clip, que no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, se los puede ver a los dos muy acaramelados cerca de la pista de baile, mientras se mueven al compás de la música y se hablan al oído.

Si bien el video generó confusión desde el principio, la sorpresa fue mayor cuando la cantante FK Twigs compartió un video en TikTok en donde se besaba apasionadamente con Piper. Por el momento, ninguno de los protagonistas de este posible triángulo amoroso salió a aclarar los rumores, aunque se especula que tal vez Piper planea una colaboración con alguna de ellas y esta fue una forma para promocionar el encuentro.

