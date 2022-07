El bañador reductor más vendido por menos de 14 euros en las últimas horas de ofertas en el Prime Day

Entornointeligente.com /

Quedán pocas horas para que acabe el Prime Day 2022 de Amazon pero aún nos quedan buenas ofertas que no conviene dejar escapar. Algo que puede abrumar un poquito por eso, para que no te pierdas nada, en la redacción de Trendencias estamos atentas a las auténticas gangas. Eso sí, recuerda que estas ofertas son exclusivas para clientes Prime , si todavía no lo eres puedes probarlo gratis durante todo un mes.

Iris & Lilly Traje de Baño Moldeador con Refuerzo en Abdomen Mujer, Verde Oscuro, Tropical, 44

PVP en Amazon 14,09€ Y una de las ofertas de última hora más interesante es este bañador de marca propia de Amazon Iris&Lilly que cuenta con un diseño con refuerzo en el abdomen efecto reductor . Un auténtico top ventas de la web – por algo tiene la etiqueta de más vendido- disponible en tres colores a elegir: negro, rojo y estampado.

La silueta de este traje de baño de tirantes finos con escote en V, crea un pequeño drapeado que consigue el efecto óptico de estilizar la figura realzando la cintura. Lo tenemos rebajadísimo hoy por solo 30,70 14,09 euros.

Otros modelos reductores rebajados Pero Amazon no tiene el monopolio de bañadores reductores , en tiendas como Women’Secret encontramos varias opciones ideales, también rebajadas:

Bañador moldeador con escote halter en color blanco con ribetes multicolor por 49,99 24,99 euros.

Bañador moldeador halter contrastes

PVP en Women’Secret 24,99€ En color naranja y con un escote bandeau que nos recuerda a la década de los 70s este bañador moldeador tiene descuentazo por 49,99 19,99 euros.

Bañador moldeador bandeau abalorios naranja

PVP en Women’Secret 19,99€ Con escote corazón y aros tenemos este bañador moldeador en color verde rebajado por 49,99 22,99 euros.

Bañador moldeador textura verde

