El avión del intercambio

En Argentina hay un avión retenido legalmente. De esa aeronave nadie sabe a ciencia cierta si es venezolana o iraní.

Los iraníes, casualmente están muy de moda en Venezuela no solo por el pájaro metálico, sino porque les fueron entregadas sin pelos ni señales nada menos que un millón de hectáreas cultivables que nuestro país evidentemente se siente imposibilitado de poner a producir. El avión fue detenido en Buenos Aires por tener niños no muy buenos en su tripulación. Iraníes y venezolanos, también casualmente.

En esta aventura que no termina aquí, se han visto involucrados varios países, a saber: Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Israel, Chile, Irán, Argentina y Venezuela. Recientemente a Nicolás Maduro le dio una pataleta de esas que el inventa para hacer ver que anda bravo. Al parecer se enfureció grandemente con el presidente argentino, por no cumplir con su orden de devolver el avión, y, suponemos, la tripulación. La información que las fuentes de inteligencia manejaban al respecto consistía en que en ese aparato viajaba al menos un terrorista conocido por sus actuaciones y sus pertenencias grupales. También unos venezolanos que no destacan por sus actos religiosos, precisamente. Una vez comprobadas las identidades, por intermedio de la justicia argentina, por más que el presidente de ese país haya defendido a capa, espada y pitos a Maduro en la Cumbre de las Américas, se ordenó judicialmente su retención y la detención de los tripulantes. En un tira y encoje que no se ha detenido. La cuestión radica en que ahora, por la contundencia de las demostraciones, EEUU quiere hacerse cargo directo de la investigación allá, en su tierra, con el avioncito allá, en su tierra, para dilucidar bien lo que ya saben: las operaciones terroristas iraníes con los venezolanos. Argentina tiene dolores acumulados por actos terroristas contra judíos en su capital. Como dolores acumulados y múltiples tiene Israel al respecto, como es lógico. Uruguay y Paraguay no quieren ni dar gasolina, como tampoco Chile a unos bichos metálicos tan rayados como esos, tan sucios como esos. Identidades, fotos, rastreos e información va y viene entre todos esos países. En Venezuela organizaron una concentración pagada, de repudio, por la que me vi obligado a cruzar cuando venía de la protesta en la UCV, ya que me fui caminando hasta lo que era antes el centro de nuestra capital y tenían atarugada, para que creyeramos, una cuadra acaso de la avenida México, con su tarima como obstáculo y sus ruidos normales en estos casos, con gritos destemplados, como siempre y unos bebedores que no sabían ni como era el avión, pero se sumaron con chaquetas nuevas muy pintorescas y seguro con pago por medio. Por los convenios establecidos y respetados, el ave no plumífera irá a parar a EEUU, se develará toda la verdad de este entramado y llegará a saberse de las conexiones de nuestros país con esos otros grupos terroristas. Para determinar lo que todos sabemos. ¿La tierra otorgada a Irán por veinte años, nada menos, será para sembrarla o para sembrar iraníes y accionar iraní mayor en nuestro territorio Caribe? ¿Las farmacias, la comida iraní, el petróleo iraní, las refinerías cedidas a Irán, como El palito del cual expulsaron varios trabajadores, en número considerable son un amplio convenimiento de salvación de un Venezuela que ya se arregló, o son un convenimiento más bien militar, de penetración en Latinoamérica de fuerzas ocultas y otras no tanto? Debemos recordar que Irán participa de los juegos de la guerra encabezados por Rusia en un país como el nuestro que no tiene, según dicen, oficialmente, como hacer frente a los trabajadores en sus derechos laborales. ¿Fuera Irán de Venezuela y Latinoamérica pudiera ser la consigna? Pensemos.

