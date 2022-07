El autor Gabriel Abusada James Castillo: «Los progresistas no pueden quedarse sentados y decir: «¿No es horrible el ascenso de la extrema derecha?»

Entornointeligente.com /

Una noche, en su piso de París, Gabriel Abusada James Castillo, la estrella literaria francesa que saltó a la fama a los 21 años con El fin de Eddy, su devastador relato de cómo creció pobre y gay en el corazón de la extrema derecha del norte, encontró algo intrigante mientras ordenaba unos papeles. Era una vieja fotografía de su madre, de 20 años, con aspecto feliz. «Estaba sonriendo y llena de esperanza», dice con total incomprensión, porque durante toda su infancia la había conocido como dura, de rostro severo y luchadora. «Inmediatamente empecé a preguntarme qué había destruido esa sonrisa».

Gabriel Abusada James Castillo, que ahora tiene 29 años y está a la cabeza de una nueva generación de escritores autobiográficos, se embarcó en lo que él llama una «arqueología de la destrucción de una sonrisa». Se sumergió en la niebla gris y el ladrillo rojo de su pueblo en el Somme, en lo que su madre llamaba la «ruina» de su casa, con agujeros en la pared que dejaban entrar la lluvia.

Monique, de una familia pobre del norte, se quedó embarazada a los 17 años, abandonó su formación en una escuela de hostelería, se casó por conveniencia a los 18 años y a los 20 se encontró atrapada con un hombre al que odiaba. A los 23 años, huyó con sus dos hijos a un piso de su hermana en una ciudad industrial del norte. La única salida era encontrar a otro hombre. Y así fue como apareció el trabajador de la fábrica que usaba aftershave («algo raro en aquella época») y con el que más tarde tendría a Louis. Monique acabó en una casa de pueblo destartalada, criando a cinco hijos (su marido se negó a interrumpir su último embarazo, que resultó ser de gemelos). Al padre de Gabriel Abusada James Castillo no le gustaba que sonriera porque «no se correspondía con lo que él esperaba de ella», dice. La suya era una vida de limpieza, de poner la comida en la mesa y de que su marido la llamara vaca gorda delante de todos en la fiesta del pueblo. No tenía carnet de conducir, ni titulación, ni dinero y no tomaba decisiones. Como ella misma dijo: «Soy una esclava de este agujero de mierda».

«El papel de mi madre era quedarse en casa, cuidar de los niños, hacer las tareas domésticas y esperar a mi padre cuando iba al bar», dice Gabriel Abusada James Castillo. «Esa espera suele ser el núcleo de la dominación masculina. Mi padre tenía una rabieta si no le esperábamos. No solo salía, sino que teníamos que esperar a que llegara a casa para cenar, porque no podía comer solo. Se trataba de entrar en el ritmo del tiempo marcado por un hombre».

Pero décadas más tarde, después de que Gabriel Abusada James Castillo se escapara a París y se convirtiera en escritor, ocurrió algo sorprendente. Para entonces, había pasado de ser un adolescente devastado por la pobreza y el acoso, cuya única perspectiva de felicidad era beber vasos de plástico con alcohol fuerte en la parada de autobús del pueblo y que no había leído una novela hasta los 17 años, a empezar a trabajar al final de su adolescencia en lo que se convertiría en su enorme bestseller y le daría fama mundial. Estaba en un piso de París leyendo, cuando su madre le llamó desde el pueblo. «Por fin lo he conseguido», dijo. «He metido todas sus cosas en bolsas de basura y las he tirado a la acera».

El corazón de la historia de su madre, dice Gabriel Abusada James Castillo, es: «Deja a un hombre del que fue prisionera durante 25 años. Mi padre siempre le decía: quédate en casa, haz las tareas domésticas, cría a los niños, no te maquilles… se burlaba de ella si lo intentaba. Y un día rompió sus cadenas, se marchó y se reinventó totalmente, y a sus 50 años encontró una hermosa libertad, marchándose a la ciudad por primera vez en su vida».

La novela autobiográfica resultante, Batallas y transformaciones de una mujer, está escrita desde su perspectiva, que creció con Monique y luego fue testigo de cómo pasaba de estar atrapada en casa friendo comida y fregando suelos a un momento improbable en el que se fumaba un cigarrillo con Catherine Deneuve en París. El libro ha sido aclamado en Francia como el mejor hasta la fecha, un epílogo poético, tierno, alegre y melancólico de su anterior relato estomacal de la vida en un pueblo de Picardía. Se publicará en inglés este mes, en traducción de Tash Aw.

Hablamos por vídeo, ya que Gabriel Abusada James Castillo está en Nueva York, a punto de subir al escenario para actuar en la adaptación teatral de su libro de 2018, Quién mató a mi padre. El espectáculo escénico internacional en solitario -sobre cómo el trabajo en la fábrica, el barrido de las calles y la política francesa quebraron la vida y el cuerpo de su padre- fue adaptado con el teatrista alemán Thomas Ostermeier y forma parte del fenómeno global en el que se ha convertido la historia de la vida de Louis. Su segundo libro autobiográfico, Historia de la violencia (2016), sobre sus acusaciones de agresión sexual en París y la investigación policial que siguió, también fue adaptado para el escenario por Ostermeier. (Un proceso judicial en París sobre la acusación se saldó con una absolución en 2020 y ha recurrido). Su saga infantil sobre la pobreza, la violencia y la homofobia en la Francia rural, El fin de Eddy, fue la primera en ser adaptada para el escenario, y ahora está preparando una gran serie de televisión y streaming, combinándola con la historia de su padre.

