El Autoengaño

Desde el mundo de las emociones y las cotidianidades, existe un interesantísimo tema para las psicólogas y psicólogas, que estudian la conducta humana y su impacto en la vida social…y que se refiere a las deshonestidades declarativas que realizan muchas personas, cuando maltratan a las verdades, en la que estudiosas y estudiosos del antiético arte del engaño…consideran que la peor de las tragedias mentales de las personas mentirosas, no recae de manera exclusiva en las mentiras que puedan decir, sino más bien, en que se creen las mentiras que ellas y ellos inventan, ya que sus mentiras, se convierten en sus nuevas verdades…

Y en Venezuela, tenemos todo un caso que es muy particular y que lo podemos considerar como digno de ser estudiado por parte de «la psiquiatría política» en la que se puede convertir en un significativo aporte para la academia, ya que pueden descubrir importantes elementos, que pueden ayudar a responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones para que una persona se crea las mentiras que dice?…

Por supuesto, que nos estamos refiriendo al «AUTOproclamado»…aquel personaje de la historia política de la oposición venezolana y que un día salió del anonimato para seguir las instrucciones del imperialismo estadounidense, y que se «AUTO juramentara» como presidente interino de Venezuela, en una plaza pública del este de Caracas…

Lo primero y fundamental que debemos señalar es la adicción que tiene éste «AUTO dirigente opositor» por los AUTOS…ya que tiene una fuerte manía compulsiva por la colección de AUTOS, pero que estén estrechamente vinculados al AUTOENGAÑO…y lo podemos observar al leer su AUTO síntesis curricular, cuando escribe cosas como éstas: «actualmente soy el AUTO proclamado Presidente de la República, además de que me AUTO nombré como Presidente de una Asamblea Nacional, que se renueva AUTOmáticamente hasta nuevo aviso, además tomé la AUTO decisión de considerarme diputado por continuidad administrativa, porque no me da la AUTO gana de reconocer la legalidad de las últimas elecciones parlamentarias…

Y el rey del AUTOENGAÑO, le dijo esto a un medio de comunicación: «a pesar de que cada día tengo menos apoyo y más rechazo, no van a lograr que utilice para fines políticos, la AUTO compasión»…

LINK ORIGINAL: Aporrea

