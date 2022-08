El «auto de James Bond» de Sean Connery se vende por US$ 2,4 millones

Entornointeligente.com /

(CNN) — Un Aston Martin DB5 plateado que había sido propiedad del actor Sean Connery se vendió en una subasta el jueves por US$ 2,4 millones.

Se trta de un Aston Martin DB5 de 1964, justo el tipo de auto que el agente secreto británico James Bond condujo en las películas de la década de 1960 que interpretó Connery.

El personaje de Bond ha sido interpretado por varios actores y ha conducido muchos automóviles diferentes en las más de dos docenas de películas de la serie. En ellas ha habido de todo, desde BMW y Bentley hasta Chevrolet y Ford. Pero el de 1964 sigue siendo el «auto Bond» más conocido.

Mira el auto de James Bond de US$ 123.000 de Aston Martin para niños El que Connery condujo por primera vez en la película «Goldfinger» de 1964 era un Aston Martin DB5 repleto de artilugios como ametralladoras, un asiento eyectable y un creador de manchas de aceite. Más de 50 años después, Connery compró un DB5 de 1964 para sí mismo -aunque carecía de las armas y los artilugios del automóvil de la película- a principios de 2018. Connery murió casi dos años después a la edad de 90 años. Fue el único DB5 que llegó a poseer.

A US$ 2,4 millones, que incluyen los honorarios de la empresa de subastas Broad Arrow, el auto alcanzó más de lo proyectado originalmente. La empresa esperaba que se vendiera por entre US$ 1,4 y US$ 1,8 millones en su subasta de automóviles de colección en Monterey, California. El comprador no ha sido identificado. La subasta es una de las numerosas ventas de autos de colección durante la Monterey Car Week, una serie anual de eventos de automóviles clásicos en la península de Monterey, California.

Un Aston Martin DB5 de 1964 en el estado prístino de este auto normalmente valdría alrededor de un millón de dólares, según la compañía de seguros y eventos de autos clásicos Hagerty, que recientemente tomó la propiedad total de Broad Arrow.

Los DB5 asociados directamente a las películas de James Bond se han vendido por mucho más que eso. Un DB5 lleno de gadgets que se utilizó para promocionar el estreno original de la película se vendió por US$ 6,4 millones en 2019 .

Pagan millonaria suma por auto de James Bond 0:38 A lo largo de su vida, Connery había contado a menudo a sus hijos sus gratos recuerdos de la conducción del Aston Martin en las películas, dijo su hijo Jason Connery en una entrevista. Cuando crecieron le sugirieron a su padre que se comprara uno, pero él se resistía a la idea.

«Decía: ‘No quiero porque se siente un poco obvio, ya sabes, conmigo'», comentó Jason Connery. «Le dije: ‘Pero olvídalo, no se trata de eso'».

Barney Ruprecht, un especialista en Aston Martin de Broad Arrow que también había consultado a Connery sobre la compra, le aconsejó que no comprara un automóvil que necesitara restauración, ya que el trabajo probablemente llevaría un par de años, dijo. En su lugar, él y Connery buscaron un auto que estuviera en un estado lo más cercano posible a la perfección. Según Ruprecht, el vehículo sigue estando casi en ese estado, con solo algunas arrugas en el cuero de los asientos como prueba de que se ha sentado en él.

Una vez que Connery compró el automóvil, lo hizo repintar de negro a Gris Sombra de Nieve, el color más parecido al del auto de la película.

Pero después de ese trabajo, le quedaba poco tiempo para conducirlo realmente.

«Desgraciadamente, a medida que envejecía, viajar, especialmente a Europa, se hizo difícil, y entonces llegó el covid-19», dijo Jason Connery. «Ya sabes, por desgracia, nunca llegó a disfrutar del auto que había comprado».

Según Jason Connery, el actor guardaba el automóvil en su casa de Suiza. Le tenía tanto cariño al auto que guardaba una foto del mismo en su escritorio.

Una parte sustancial de los ingresos de la venta se destinará a apoyar el Fondo Filantrópico de la Familia Connery, según el Grupo Broad Arrow. Además del propio automóvil, el adjudicatario recibirá un paseo en el auto del famoso piloto de Fórmula 1 retirado Jackie Stewart.

Stewart, al igual que Connery, es escocés, y ambos fueron amigos durante mucho tiempo. Aston Martin James Bond Sean Connery

