El austriaco Volker Turk elegido como nuevo Alto Comisionado para los DDHH de la ONU

Estados Unidos, China y la Unión Europea, entre el consenso de naciones, han dado el visto bueno para que el ex jefe de ACNUR asuma el despacho de vigilancia en protección de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Washington DC / Nueva York — La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha votado de forma unánime este jueves para elevar al cargo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al austriaco Volker Turk, quien cubrirá la vacante dejada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La candidatura de Volker Turk fue la propuesta hecha al pleno por el Secretario General de la ONU, António Guterres, según fuentes del Alto Comisionado con sede en Ginebra, Suiza.

El nuevo funcionario goza de experiencia dentro del organigrama de las Naciones Unidas, al haber fungido con anterioridad como Alto Comisionado de para los Refugiados (ACNUR).

También lea En su despedida, Bachelet vaticina «inestabilidad social y política» para Latinoamérica Según informa Reuters , Turk llega al organismo mundial con un desafío importante, al tener que dar seguimiento a un informe presentado por su antecesora, Bachelet justo antes de dejar el cargo el 31 de agosto, que aborda la situación en la región china de Xinjiang.

La representación de Estados Unidos en la ONU dijo a la Asamblea General antes de votar a favor del candidato que en tiempos en que los DDHH «están siendo atacados» el nuevo funcionario deberá hablar de las violaciones y abusos cada vez que sucedan y «tiene el deber de reafirmar los valores universales plasmados en la Carta de la ONU».

0:00 0:01:43 0:00 Descargar 240p | 5,0MB 360p | 7,8MB 480p | 13,0MB 720p | 26,4MB 1080p | 39,6MB Por su parte la Unión Europea también se sumó al apoyo para que Turk dirija el aparato del organismo mundial en materia de derechos humanos. «Acogemos con beneplácito el nombramiento de Turk y lo felicitamos. Puede contar con nuestro apoyo para su mandato. Pedimos a todos los Estados que respeten y cooperen con su oficina», dijo la representación de la UE.

China con su voto de confianza ha pedido al nuevo funcionario «imparcialidad y no politización» en la materia, y que se apegue al cumplimiento de esos principios, sobre todo que «rechace la instrumentalización» de los derechos humanos.

