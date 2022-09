El atlas de los incidentes diplomáticos durante el Gobierno del Presidente Boric

Entornointeligente.com /

Han pasado exactamente 198 días desde que Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. Y si bien su gestión interna no ha estado exenta de polémicas, impasses y errores -como él mismo lo ha reconocido-, sus poco más de seis meses de mandato han estado marcados por una serie incidentes diplomáticos con representantes y gobernantes de otros países.

Y a pesar de que los «percances» no siempre han sido por acciones o dichos directos del Jefe de Estado o de alguno de los miembros de su gabinete -sino más bien han sido una reacción desde el extranjero- en otras ocasiones sus propias decisiones lo han llevado a generar tensiones y polémicas con Presidentes , comunidades y embajadas del mundo.

España El primero de ellos ocurrió el mismo día de su cambio de mando. Tras asumir el pasado 11 de marzo, el propio Boric responsabilizó al Rey de España por el retaso de la ceremonia. «Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el Rey de España se había atrasado, pero bueno son cosas que pasan. Uno tiene que respetar, por cierto, los protocolos establecidos», señaló en conversación con el programa «Las caras de la Moneda», de Canal 13.

Pasados unos días, la prensa de dicho país entregó las razones de la Casa Real sobre este impasse. De acuerdo con el diario español El Mundo, el equipo de Felipe VI «se puso a las órdenes» de las autoridades policiales chilenas y los responsables de protocolo. Los personeros europeos, aseguraron, «salieron del hotel cuando les indicaron y la caravana que trasladaba al Rey se movía al ritmo que les dijeron». Estados Unidos A principios de junio, el Mandatario generó otra polémica en el marco de la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, cuando en su intervención destacó que «le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente , como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medioambiente».

Sin embargo, y para sorpresa del Presidente Boric, el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, estaba sentado sólo a dos puestos del Jefe de Estado chileno , situación que generó tensión en el momento. Tras ser advertido de su error, el Mandatario rectificó la información dada a lo que se sumó la broma del propio representante norteamericano, lo que terminó por alivianar lo ocurrido. Israel Quizás el impasse más polémico que se ha generado bajo el mandato de Gabriel Boric fue lo ocurrido con el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, a quien se le negó la recepción de sus cartas credenciales el pasado jueves 15 de septiembre. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró esa misma jornada que el Gobierno no rechazó la documentación, sino que se reagendó la ceremonia.

No obstante, desde el Ejecutivo confirmaron que se decidió postergar el acto debido a la muerte de un joven palestino de 17 años en Cisjordania, durante una operación del ejército israelí. Aquello generó polémica en la Comunidad Judía, quienes incluso acusaron que el Presidente incurrió en un acto de «discriminación» y «antisemitismo» . El conflicto escaló a tal punto que, este martes, la ministra Secretaria de la Presidencia, Ana Lya Uriarte recibió en La Moneda a los representantes de la comunidad, dando por superado el impasse. China Un hecho similar ocurrió con la frustrada nominación del embajador chileno de China, Andreas Pierotic, que fue designado en ese cargo y a quien de hecho el Presidente Gabriel Boric ya había presentado en una carta a Xi Jinping. Es más, el hasta en ese entonces representante chileno había recibido el agreement del gobierno chino y estaba a días de viajar a instalarse en su nuevo rol, cuando el Ejecutivo anunció que desecharía su nombramiento .

Según trascendió, la Cancillería tomó la decisión luego de constatar algunas denuncias por maltrato laboral en contra del profesional, las cuales habrían sido presentadas ante la cartera por su propia hermana, de acuerdo a una publicación de La Tercera. A lo anterior se habría sumado el vínculo profesional de Pierotic con el ex yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, quien está acusado de estafa y apropiación indebida en China. A fines de julio, Pierotic dijo públicamente que no había recibido ninguna notificación por escrito y solo se había enterado por la prensa. Brasil En sus pocos más de seis meses de gestión, también han existido incidentes externos, provocados desde la diplomacia extranjera, que han afectado al Gobierno. Por ejemplo, el Ejecutivo ha tenido inconvenientes con la nominación de embajadores en el caso de Brasil. Tras llegar a La Moneda, se designó al ex presidente de RD, Sebastián Depolo, y hasta la fecha aún no ha sido aceptado .

El militante de RD había sido crítico de la gestión de Bolsonaro en el pasado. Es más, según el ex embajador de Chile en Brasil Demetrio Infante, aquello podría tener que ver con la demora en su aceptación, pero su nombre tampoco ha sido retirado y podría reemplazarse recién después de los comicios presidenciales de Brasil en octubre. Y ha sido tal la demora, que los diputados del partido han oficiado a la canciller, Antonia Urrejola, ya que piden informar sobre la designación de Sebastián Depolo.

Pero esta no es la única polémica con Brasil, pues el pasado 29 de agosto, la ministra de RR.EE. anunció que se envió una nota de protesta a Brasil por los dichos que realizó el Presidente de ese país, Jair Bolsonaro, en contra del Mandatario Gabriel Boric, a quien apuntó como uno de los responsables de la quema del Metro en el inicio del estallido social. Canadá En el marco de su primera gira por Norteamérica, el Presidente chileno tuvo una intensa agenda en Canadá. Si bien sus actividades iniciaron ese 6 de junio con una cita junto al primer ministro de dicho país, Justin Trudeau -en la que lograron acuerdos en materia medioambiental y de equidad de género-, e incluso también incluyó una visita a un bar, donde ambas autoridades bebieron cerveza local; su paso no estuvo exento de polémicas. Pues, el Mandatario participó junto a Trudeau de una conferencia con estudiantes sobre medioambiente, en el Canadian Museum of Nature, ocasión en la que respondió a las dudas de los jóvenes sobre esta materia. En ese contexto, uno de ellos le consultó sobre cómo observa el trabajo de las mineras locales en Chile . Al respecto, el Presidente respondió que «la forma en la que podemos cambiar nuestras metas de desarrollo es convenciendo y forzando al sector privado a trabajar mejor», junto con recalcar que le transmitió al primer ministro «que le vamos a pedir a las compañías canadienses comportarse en Chile como si estuvieran en Canadá «.

Aquello fue respondido por los empresarios canadienses en territorio nacional. Es más, Pablo Herrera, presidente del directorio de la Cámara Chileno Canadiense de Comercio, señaló a Emol que desde el ente valoraron «profundamente que el primer viaje al extranjero del Presidente Boric haya sido a Canadá», sin embargo, afirmó que «jurídica e institucional son un pilar básico para el futuro de Chile». Polémicas por dichos de autoridades extranjeras Colombia Una vez conocido el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de salida, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros líderes de la región que se refirió a los resultados de la consulta ciudadana que decidió no adoptar la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención. Esa misma noche, mientras aún transcurría el conteo, el Mandatario publicó en su Twitter: «Revivió Pinochet» .

Aquella declaración derivó en que las diputadas de RN Camila Flores, Carla Morales y Francesca Muñoz oficiaran a la Embajada de Colombia en Chile para reclamar por el comentario del Presidente de ese país.También se despachó una carta a la canciller chilena, Antonia Urrejola, solicitándole «su pronunciamiento» por el mismo hecho. Argentina A poco más de una semana de que se llevara a cabo el Plebiscito de salida, resultando ganadora la opción Rechazo por amplia mayoría, el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, se refirió a las conclusiones de las votaciones, arremetiendo contra determinado sector. «La derecha dice cosas que no son ciertas , pero, a pesar de no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso», dijo el diplomático.

Esas declaraciones que no cayeron nada de bien en Chile Vamos, que solicitaron a Cancillería citar a Bielsa para manifestarle la molestia del sector político. Y fue ese mismo 15 de septiembre que Relaciones Exteriores acogió la solicitud realizada por parlamentarios y llamó al embajador para presentarle la molestia por críticas a la derecha tras triunfo del Rechazo. Según trascendió, en la oportunidad le mencionaron lo inconveniente de sus declaraciones y que no se condicen con su función diplomática. ¿Encontraste algún error? Avísanos

