El aterrizaje de Sichel en la campaña por el Rechazo: Ex candidato se sumará a movimiento de ex colaboradores

Tras radicarse por unos meses en Italia junto a su familia, el ex candidato presidencial de Vamos por Chile Sebastián Sichel regresará a Chile a inicios de agosto, buscando trabajar por el Rechazo en el Plebiscito de salida. Opción por la que se definió públicamente a mediados del mes pasado, pese a haber estado por el Apruebo el 2020.

El ex ministro estaría de vuelta en el país el próximo 1 de agosto -según él mismo ha señalado- y de acuerdo a sus cercanos, aterrizará de lleno en la campaña por el Plebiscito de salida, a través del movimiento «Chile es uno Solo». Se trata de un grupo de independientes que participaron en su candidatura pasada y que decidieron organizarse para dar a conocer su rechazo a la Constitución de la Convención.

«Chile es uno Solo», saca su nombre de una frase del ex Presidente Patricio Aylwin , la cual -afirman- que hace referencia a algo que no estuvo presente en la elaboración de esta nueva Constitución. Aseguran sentirse «engañados» con el resultado del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, pues no se ha recuperado la paz, a la vez que sostienen que el borrador de la nueva Constitución no los representa, porque «no resuelve las demandas ciudadanas» que dieron origen al proceso.

El rol del ex ministro

A mediados de junio comenzó el trabajo con los encargados por área para elaborar los lineamientos y se definieron 10 ejes temáticos de trabajo. A la vez que se realizaron distintas actividades con voluntarios y coordinadores, incluido un coaching para estos últimos, oportunidad en que Sichel mandó un video, anunciado que se sumaría próximamente.

«Me siento profundamente interpretado con lo que están trabajando, llego a fines de julio a trabajar con ustedes para apoyar la campaña de lo que creo es vital para el futuro de Chile, rechazar un mal texto constitucional que solo va a ahondar las divisiones entre los chilenos y va a dejar a los ciudadanos más débiles frente al poder del Estado», señaló Sichel en el video.

Posteriormente, el lunes 4 de julio, después de la entrega del texto de la nueva Constitución, Sichel participó por primera vez de las reuniones de coordinación. Actualmente, el movimiento cuenta con cerca de 50 coordinadores y miles de voluntarios, encabezados por Juan José Santa Cruz, Macarena de la Calle, Eugenio Evans, Patricio Artiagoitía, Ana Luz Durán, Christian Aste, Gabriela Clivio, Sergio Giacaman, Cristóbal Acevedo, Daisy Pezoa, Juan Pablo Camiroaga, Mauricio Olavarría, Jaime Abedrapo y Gonzalo Cubillos.

Sobre el rol que tendrá Sichel en el grupo, Santa Cruz -ex coordinador de su comando presidencial- planteó a Emol que «Sebastián tiene un liderazgo claro y lo demuestran las encuestas, está dentro de los mejores evaluados y él tendrá que definirlo (su papel). Yo me imagino que él asumirá algún rol público, personal sobre el Rechazo, que es lo que ha dicho por lo menos en las entrevistas que ha dado desde fuera de Chile».

El movimiento definió que dará énfasis al despliegue territorial, a organizar reuniones a través de plataformas digitales, la generación de contenidos sobre el proceso para sus voceros, así como apariciones en medios de comunicación y por redes sociales, con énfasis en Tik Tok. Todas las semanas hacen un conversatorio sobre un tema de la nueva Constitución, por ejemplo, hoy tendrán uno sobre economía.

Por ello, decidieron no inscribirse como organización de la sociedad civil ante el Servicio Electoral (Servel), pues no harán campaña con propaganda pagada ni participarán de la franja electoral. La idea, dicen, es conservar el espíritu ciudadano.

«Lo básico es que sea una campaña ciudadana y creo que todos los grupos aportan y le hablan probablemente a audiencias distintas, de alguna manera se ha logrado instalar y es lo que está discusión, es si es un buen texto constitucional o un mal texto constitucional. Esta no es una campaña en términos de separar ideológicamente al país en dos», expresó Santa Cruz, añadiendo que más allá de que haya gente de izquierda y derecha por la opción, «lo que más peso tiene son las acciones ciudadanas de distintos grupos».

