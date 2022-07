El Arte de Ser Familia: La valentía de ser padres vulnerables

Entornointeligente.com /

He tenido unos días de profunda e intensas reflexiones gracias a que debí estar en cama de manera forzosa, pero que hoy veo y valoro como un espacio que me ha permitido evaluarme en todos los sentidos y comprobar lo certero que es la frase: «No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, el significado que le das».

He podido durante varias semanas hacer una retrospectiva de mi vida y he visto y confirmado lo valiente que soy y al mismo tiempo como esa valentía me ha expuesto a ser vulnerable, lo que me conllevo a entender que la valentía y la vulnerabilidad van de la mano, son amigas inseparables.

Proyectándolo al contexto de ser madre, cuan profundo ha sido verlo y valorarlo. Ocurre que cuando decidimos o nos exponemos a ser padres inmediatamente creamos un proyecto hijo, lo imaginamos, lo soñamos y al instante planificamos su futuro y como queremos que ellos lo vivan.

Y muy pocas, diría que escasamente nos evaluamos que nos hace falta para asumir el rol, como debemos ser en el rol de padres, que debemos mejorar como personas, cuáles son nuestras áreas de susceptibilidad… entre otras reflexiones necesarias.

Simplemente nos montamos en la barca y comenzamos a remar creyendo que por saber nadar somos expertos y tenemos el control.

He aquí donde comienza mi reflexión, sin duda alguna que como padres somos valientes, corajudos y estamos dispuestos a lo que sea por nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando el resultado de sus comportamientos y conductas no es lo que esperamos o por lo que nos esforzamos?, nos sentimos frustrados, fracasados … ¿dónde centramos el esfuerzo por cambiar el resultado en ellos o en nosotros? ¿Qué pasa cuando queremos darle lo mejor y las circunstancias nos lo impiden? ¿Qué pasa cuando lo que le planificamos para su futuro da un giro inesperado o no es lo que ellos deciden? Allí esta nuestra primera muestra de vulnerabilidad, y ser vulnerables es tener la valentía para actuar cuando no podemos controlar el resultado. ¿Maravilloso verdad?

Parte de ser padres es tener en cuenta que no somos infalibles, que nos equivocaremos, que no nos la sabemos todas, que no todo lo que pensamos, sentimos, decimos y como actuamos es lo correcto y menos a la luz de la percepción de nuestros hijos, y tener la valentía para reconocernos vulnerables ante ellos también nos hace erigirnos como un gran ejemplo.

La misma valentía que nos enfrenta al fracaso es la que nos enfrenta al sufrimiento, a las caídas, y esa vulnerabilidad es la que otros van a criticar y es a la que muchas veces le huimos y nos hacemos esclavos de la percepción de otros, olvidándonos de ser valiente con nosotros mismos ante nuestra vulnerabilidad.

Como padres nos sentimos vulnerables cuando somos evaluados a través de nuestros hijos y caemos en «que van a decir el hijo/a de…» la sociedad mide a nuestros hijos por lo que son y hacen sus padres olvidando que tanto ellos como nosotros somos humanos por ello, nuestra valentía debe centrarse en asumir, hacernos cargo del resultado y avanzar.

Otras veces esclavizamos a los hijos a vivir aquello que por no mostrarnos vulnerables y le endosamos una realidad que lejos de acercarnos a ellos nos aleja, porque los estamos haciendo vivir una historia que no les corresponde, sencillamente porque ser valientes nos expone y a eso le huimos, nos hacemos menos ante la coyuntura.

Como padres somos vulnerablemente valientes cuando reconocemos nuestros errores, cuando asumimos que no tenemos el control pleno de las circunstancias, que no tenemos el conocimiento de algo, cuando reconocemos nuestras tristezas y miedos, cuando asumimos que nos equivocamos ante nuestros hijos, cuando pedimos perdón por las acciones equivocas y asumimos las consecuencias, cuando los aceptamos auténticamente y accionamos desde lo que realmente son.

Ser padres vulnerables es estar preparado para las críticas y tener la valentía para avanzar. Es tener consciente que viviremos expuestos emocionalmente a la incertidumbre y muchas veces nos sentiremos en riesgo, es el camino obligado para construirnos como héroes de la vida propia y la de los hijos.

En el arte de ser padres no se trata de ganar o de perder, sino de tener el arrojo de intentarlo cuando no se puede controlar el resultado, esa es la verdadera valentía de ser vulnerables.

Te invito a ti papá y mamá que me lees a que te reconozcas valiente y vulnerable, que en ocasiones te vas a equivocar, que no tienes el control de todas las situaciones pero que siempre, siempre está la oportunidad de esforzarte y avanzar.

Lcda. Irma Vecchionacce Psicóloga Terapeuta Sistémico familiar Coach Profesional Especialista PNL @irma.vecchionacce

