El arte de Cecilia Vicuña conecta con el Espacio Escultórico

El Espacio Escultórico de la UNAM fue el lugar donde ayer, en punto de las 11 horas, Cecilia Vicuña, poeta y artista visual chilena, realizó el performance titulado Quipu de lava, en compañía de 60 participantes voluntarios.

El espectáculo vanguardista tuvo música minimalista y cantos de Vicuña que sonaban fuertemente por todo el sitio.

Los quipu son una clase de artefactos para resguardar información mediante diversas cuerdas anudadas que eran usadas por antiguas poblaciones andinas prehispánicas. Vicuña utilizó largos quipus de lana color rojo sin hilar que atravesaban todo el Espacio Escultórico, mientras que ella, en el centro, tejía las cuerdas formando nudos e interconexiones con los participantes para generar así una experiencia transformativa.

Como bienvenida, a los asistentes se les regalaba una roca del entorno, que la misma Cecilia Vicuña recogió en días previos a su presentación, símbolo del performance que fue característico del movimiento artístico Land Art, o también conocido como Arte de la Tierra, el cual relaciona entre sí elementos de la naturaleza con la obra de arte y se produce dentro de un ambiente natural de modo artístico.

El Espacio Escultórico, considerado sitio emblemático escultural, fue ideal para que Vicuña interactuara con la tierra, las piedras y el viento.

Asistieron alrededor de 80 espectadores entre mujeres, hombres y jóvenes que presenciaron el acto, atentos y con un semblante de asombro de inicio a fin; incluso, el espectador podía entrar en el Espacio Escultórico y vivir una experiencia más cercana con la naturaleza y con la misma artista, siempre y cuando no intervinieran con el espectáculo. Hubo quienes decidieron mantenerse afuera y ver de lejos el performance.

El evento tuvo una duración aproximada de 40 minutos y al finalizar la artista se dirigió a los asistentes con un “gracias”, que todas las personas escucharon en forma de eco desde el centro hacia afuera del lugar. La gente despidió a Cecilia Vicuña con fuertes aplausos y emocionada por haber apreciado el performance en vivo.

La chilena se ha presentando con este espectáculo en lugares como Documenta 14, en Grecia, y en Witte the With Center for Contemporary Art, en Países Bajos.

Quipu de lava se realizó antes de la inauguración de la exposición Veroír el fracaso iluminado, con la curaduría de Miguel A. López, que abrirá hoy y en la que se reúnen más de 100 obras en las que la artista aborda temas como la felicidad colectiva, el erotismo y la devastación ambiental. Estará expuesta hasta el 2 de agosto en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

En palabras del curador, Vicuña “valora los aspectos rituales, medicinales, sanadores y chamánicos del arte, cuya función no es colonizar o poseer, sino promover modificaciones a las estructuras tanto microscópicas como macroscópicas”.

Vicuña además es activisita y es considerada una de las pioneras del arte conceptual en Chile.

LINK ORIGINAL: El Universal

