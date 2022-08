El arma que ataca el alma

Entornointeligente.com /

Los medios de comunicación, moderno (cine, radio y televisión, aunado hoy a las redes) se podría decir, que llegaron a cambiar los códigos de formación alcanzado en los siglos anteriores a estos últimos dos. Y si se siguen utilizando con esa desproporción tan descompuesta como hasta ahora; se podría determinar que ese mal se masifico en este tiempo, para acabar con la humanidad y que los representantes del capitalismo, han sabido aprovechar para su explotación, como instrumento de alienación.

Se podría decir, que el invento comunicacional creado en un principio, cuando el capitalismo no era tan voraz y el mundo no conocía que su intención para apoderarse de todo, eran tan agresivas.

Los inventores jamás hubiesen pensado, que tendrían este fin; distinto al de masificar la información y con ella aportar en la formación del nuevo ser, que en casos muy puntuales funciona.

Pero algo salió mal en lo general; los imperios del mundo y sus representantes se dieron cuenta desde el comienzo, que se podía adoctrinar a eunuco y se robaron la idea, para utilizarla como industria y el control se le escapó de las manos. Ahora ese digno invento, es ultrajado por delincuentes comunicacionales, tarifado y dueños capitalista que penetran; con todas las desviaciones que se pueda tener en un mundo descompuesto como el que representan.

Tratar de recuperar el daño causado por los delincuentes mediático en el último siglo: va a costar generaciones completas y si no se empieza a tiempo con un plan para la corrección; es probable que la destrucción del planeta este prevista, antes de lo que pueda imaginar el ser que no ha despertado.

Invito a reflexionar sobre el tema, para evitar que nuestros nietos en vez de respirar vida, vivan acompañados por asesinos; de los que ya empezaron a destruir con el flagelo de la droga y de eso no hablan: Philadelphia y los angeles de los estados unidos del norte, son la vitrina que no han podido esconder y la tapan con la musa de «poetas» premiados con música y letras altisonante, negando que hay un PUEBLO gritando: PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. SIN PATRIA NO QUIERO VIDA. HAZTE CONCIENCIA.

LINK ORIGINAL: Aporrea

