El argumento de la FIA para no sancionar a Hamilton

L a colisión entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso está generando rios de tinta. El incidente tuvo lugar en los primeros compases de la carrera disputada en el icónico trazado de Spa-Francorchamps. El heptacampeón pecó de impaciente y quiso adelantar por el exterior al asturiano, que en ese instante iba segundo detrás de Carlos Sainz . Pero el de Stevenage no le dejó espacio, tocó la rueda delantera izquierda del piloto de Alpine y al final salió despedido por los aires.

El piloto de Mercedes entonó el ‘mea culpa’ a posteriori. «Mirando de nuevo las imágenes, (Alonso) estaba en mi punto ciego y no le dejé suficiente espacio . Fue algo desafortunado, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Al final he pagado un alto precio por ello. No fue algo intencionado, simplemente sucedió», seáalaba el ’44’.

El caso es que ese toque en Les Combes le salió muy caro a Hamilton. Mientras, Alonso contó con el favor de la diosa Fortuna y su coche no sufrió un daáo importante. Acabó la prueba en quinto lugar.

