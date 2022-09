El aplauso va por dentro: Obra que inspiró al amor propio

Entornointeligente.com /

De manera jocosa, la puesta en escena conquistó el corazón del público

Con broche de oro cerró la primera temporada de la obra ‘El aplauso va por dentro’, producida por Reina Medaglia quien junto a la actriz Gabriela Gnazzo y el director Winnie Sittón, lograron no sólo hacer reír a los asistentes, sino hacer reflexionar sobre la importancia del amor propio.

La puesta en escena que relata la vida de Valeria –una mujer madura que busca la felicidad– se centra en las segundas oportunidades que se presentan, las que, según Medaglia, debemos tomar con los brazos abiertos.

‘Mi inspiración nace desde el día que me diagnosticaron de cáncer terminal. De eso ya ha pasado nueve años y sigo viva, con ganas de disfrutar todo lo bueno que la vida pueda ofrecerme’, aseguró la productora, que también dijo sentirse orgullosa del éxito de la obra que fue presentada en el teatro Pacific.

Añadió que al leer el libreto no le quedó dudas de que la persona que debía interpretar a Valeria era Gnazzo, porque solo ella podría transmitir con su actuación, de manera cómica, las dificultades que puede llegar a pasar una mujer que debe levantar por sí sola a su familia, sin dejar de lado su vida personal.

‘La vida entera del personaje transcurre delante de nuestros ojos por una hora. Ella nos llevará a lo más profundo de su corazón y nos hará sentir lo poderosos que somos’, destacó.

Por su parte, la expresentadora de noticias y cantante, quien tenía 10 años alejada de las tablas, declaró que esta oportunidad ha sido única, porque es una propuesta diferente que tuvo una gran aceptación, no solo por las mujeres, también por los hombres.

‘Valeria es maravillosa. Es una mujer valiente y segura que te hace pensar y reír con sus reflexiones. Una vez que la conoces la amas. Hasta los hombres que vinieron a verla han manifestado que se sienten identificados con su historia de vida, que refleja mucha fortaleza’, dijo la actriz, quien no descarta participar en otras producciones.

Pero la escenificación no estaría completa sin la actuación de Winnie Sittón, quien además de dirigir, también personifica al instructor de aeróbicos del gimnasio al que acude Valeria para ponerse ‘buenona’.

‘Los problemas que aquejan a Valeria sobre su físico, no solo afectan a las mujeres, como creemos, también a los hombres. Diría que todos estamos afectados de alguna forma con los cambios que provoca la edad. Un ejemplo de esto es mi vida, he cambiado mucho, no soy el mismo de los 20, no soy el mismo de los 30, a mis cuarenta y pico tengo otra perspectiva del mundo, de mi cuerpo, de las expectativas, de la vida y del amor’, puntualizó.

Los actores coincidieron en que trabajar juntos ha sido una experiencia maravillosa.

‘La experiencia con Gaby ha sido increíble. La verdad, solo tengo palabras positiva para ella, es trabajadora, talentosa, inalcanzable. Se esfuerza un montón y tiene más energía que yo’, agregó Sittón .

Mientras que Gaby afirmó que fue todo un honor compartir escenario con Winnie a quien admira desde hace muchos años: ‘Es uno de los mejores directores que tiene el país. El me da seguridad al actuar porque es un profesional de primera categoría’.

Para concluir, Reina Medaglia manifestó que, aunque no tiene una fecha específica, no descarta una segunda temporada de esta obra que llegó a reunir en tan solo tres semanas a más de mil 200 personas.

Dato:

‘El aplauso va por dentro’ es una obra escrita en 1996, por la dramaturga venezolana Mónica Montañés.

