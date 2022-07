El apellido De Gavardo vuelve al Dakar tras más de 12 años: Hijo del fallecido piloto estará por primera vez en la prueba más extrema del mundo

Entornointeligente.com /

El desaparecido piloto Carlo de Gavardo (1969-2015) debutó en el Rally Dakar a los 25 años y 6 meses (1996) luego de una «Carlotón» realizada entre sus amigos y auspiciadores para pagar la inscripción, el traslado, arriendo de la moto y toda la logística que implicaba la carrera que en esos años se desarrollaba en África y parte de Europa. Fue un pionero e hizo historia. En 2001 remató tercera. Su última participación en motos fue en 2006 y en 2009 y 2010 se pasó a los autos. Hoy un De Gavardo vuelve al Dakar. A siete años de su muerte, el hijo mayor del excampeón del mundo de rally cross country, Tomás de Gavardo Cano (23 años) debutará a fines del presente año y comienzos de enero en la versión número 45 de la prueba en Arabia Saudita. Será la cuarta vez en las ardientes arenas del desierto asiático.

Este viernes 29, a primera hora de la mañana, el joven piloto de KTM recibió la noticia de la organización de la competencia , que oficialmente lo confirmó como inscrito en el máximo evento, el más peligroso y extenso del mundo. «Estoy muy contento de poder anunciar mi participación en el Dakar 2023. Tuve el temor de que no aceptarían la inscripción porque se había informado que bajaría el número de pilotos. Sin embargo, pasé la prueba. Estar inscrito me permitirá completar el monto que se necesita para llegar en buenas condiciones para la carrera, así que ahora a trabajar en ello. Para 2023 mi objetivo será poder terminar la carrera», manifestó el piloto que competirá con los colores del equipo holandés Bas World KTM Racing Team. Tomás de Gavardo llega al Dakar como campeón Junior de la Copa del Mundo de Bajas Cross Country 2019 y subcampeón del mismo torneo en 2020 , entre otros logros nacionales e internacionales como piloto Junior (hasta 25 años), categoría en la cual participará en el Dakar 2023. Pero no le será fácil. A partir de la próxima edición y por primera vez en los 45 años de la competencia, el recorrido de la mayoría de las especiales se desdoblará en dos tramos de más o menos la misma longitud y se repartirán de forma aleatoria los roadbooks de estos itinerarios A y B, lo que implica que los pilotos que se vean tentados a seguir la estela de quienes vayan por delante correrán el riesgo de saltarse sus WayPoints (puntos obligatorios de paso) y podrían recibir importantes penalizaciones. Ahora el piloto de 23 años se encuentra en Illapel tomando parte del campeonato Nacional de Bajas que se disputa los días 30 y 31 de julio. Y entre el 27 de agosto y 1 de septiembre intervendrá en la sexta y séptima fechas de la Copa del Mundo de Bajas Atacama Rally, que se realizará en Iquique. Y en octubre lo hará en el Andalucía Rally (España) por el Mundial de Rally Cross Country. Tomas De Gavardo está compitiendo desde hace cinco años en diferentes torneos internacionales tanto en Chile como en el extranjero, precisamente como una forma de que el apellido De Gavardo, ese que selló su padre sobre la base de resultados, caídas y acciones positivas que lo hicieron acreedor más de una vez al premio del Fair Play. ¿Encontraste algún error? Avísanos

