El aparato para limpiar los cristales que no cansa el brazo existe y está en Lidl al alcance de todos los bolsillos

Es una verdad universalmente reconocida que limpiar los cristales de casa, ya sean estos ventanas; espejos o mesas de vidrio… es una actividad que te convalida un día de brazo en el gimnasio. Fuera bromas, puede llegar a ser una actividad tan tediosa como el mismísimo planchado. Y si Lidl tiene la solución low cost para facilitarnos las cosas en lo que dejar la ropa sin arrugas respecta , no nos deja desamparados en nuestro objetivo de tener cristales tan limpios que no se sepa si tenemos las ventanas abiertas o no .

En Trendencias Este organizador de Lidl convierte las puertas en estanterías consiguiendo espacio hasta en las casas más pequeñas El limpiacristales recargable con vibración Silvercrest es uno de los productos estrella de la tienda online de Lidl. Limpia y humedece en un solo paso gracias a la función de pulverización automática de agua que incorpora. Además, humedece la superficie sin gotear y su función vibratoria disuelve más fácilmente la suciedad.

El aparato es apto para superficies lisas como ventanas, espejos, mesas de cristal o baldosas . Tiene una potencia para limpiar aproximadamente 100 m² con una sola carga y un depósito de agua con abertura grande para facilitar su llenado.

@Lidl Funciona a batería y esta tiene una autonomía con carga completa de aproximadamente 35 minutos . Por otro lado, tarda en cargarse (con batería descargada) unos 210 minutos.

Además, no es muy aparatoso ya que mide 25 centímetros y pesa unos 535 gramos. Por lo demás, viene con una bayeta, cargador y un adaptador de carga, todo por 32,99 euros .

Limpiacristales recargable con vibración

PVP en Lidl 32,99€ No obstante, en el caso de contar con un presupuesto (bastante) más elevado podemos librarnos por completo de la tarea con un robot inteligente limpiacristales . Funcionan igual que los aspiradores inteligente pero en vertical. Tienen la capacidad de detectar los límites de la ventana, además, claro está que de limpiar y secar. ¿Cómo? pues con una potente bomba de succión que mantiene el robot adherido al cristal.

@Amazon En el mercado hay muchos modelos diferentes pero este de Cecotec tiene triple sistema de seguridad para evitar caídas con alimentación ininterrumpida, algoritmo de control anticaída y cuerda de seguridad superresistente. Limpia todo tipo de superficies: cristales, azulejos, superficies lisas y ventanas interiores y exteriores. 4 programas de limpieza automáticos para limpiar tu ventana desde cualquier posición.

Cecotec Robot Limpiacristales Conga WinDroid 870 Connected. iTechWin 4.0, Navegación Inteligente, Detecta los límites de la Ventana, App Control, Sistema de Seguridad, 4 Modos de Limpieza

