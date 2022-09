El antiimperialismo «revolucionario», la burrita de Pablo Marcelino y artículo de Luis Brito García

Entornointeligente.com /

Tenía yo como 15 años Chucha y en el transporte que nos llevaba del pueblo hasta el Liceo Rísquez en la Asunción, les metía el oído a las conversaciones que por lo general, mantenían los muchachos que hablan de lo obediente y disciplinada que era la burrita de Pablo Marcelino. La curiosidad Chucha y lo que uno oía sobre los muchachos, nos planteaban ponerle el oído. Uno oía historias, que si te las cuento, te va a dar dentera Chucha. Historias sanas Chucha, vaina de muchachos.

Entre La Vecindad, El Maco y El Cercado había muchos conucos, pero uno oía de las historias que se desarrollaban en el conuco de Pablo Marcelino, que era un señor que vivió en el sector La Zulia de Santa Ana del Norte. En ese conuco mi comay, hubo una vez una burrita marrón. Una burrita que según lo que uno oía era muy linda, tierna, cariñosa, obediente y entendía perfectamente a los muchachos. Tenía psicología esta burrita.

Uno oía historia mi comay, que hoy me dan risa, pero antes me llenaban de curiosidad. Los muchachos se metían al conuco de Pablo Marcelino en las tardes, cuando ya Pablo Marcelino se iba a su casa en Santa Ana. Los muchachos, se dejaban ver con la burrita y ella caminaba hacia ellos. Nunca pude oír mi comay, que hacían los muchachos, después que la burrita llegaba a ellos, pero entendí con este caso, la obediencia de la burrita de Pablo y está obediencia tan disciplinada me sirve para mirar la obediencia rebelde y antiimperialista de hoy.

Mija y este cuento a qué viene

Estas historias con la burrita de Pablo Marcelino, me llegó a mi memoria Chucha, después de leer el nuevo artículo de Luis Brito García y dónde nos presenta está especie de historia soberana con alguna de nuestra legislación y del espíritu antiimperialista que estás leyes tienen y que por supuesto, responden al carácter antiimperialista del gobierno. Estás leyes son como fue la burrita de Pablo Marcelino: obediente.

«Venezuela ha suscrito tres decenas de Infames Tratados contra la Doble Tributación, que eximen de pagar impuestos en nuestro país a empresas y ciudadanos de Estados Unidos y otros países que nos agreden. Similares privilegios inconstitucionales de inmunidad tributaria otorgan la Ley de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera y la de Zonas Económicas Especiales. Retiremos dichos inadmisibles privilegios a empresas y ciudadanos de países que nos agreden; embarguemos los bienes de países que embargan los nuestros en el exterior» https://m.aporrea.org/tiburon/a315699.html

Leí este texto y me acordé de la burrita de Pablo Marcelino, viniendo hacia Roberth, Oswaldo, Geny, Manuel y otros tantos muchachos.

¿Bueno Chela, pero protestaba y pegaba gritos?

No sé Chucha.

LINK ORIGINAL: Aporrea

